Le rand sud-africain se renforce alors que le sentiment de risque mondial s'améliore

À 0635 GMT, le rand était environ 0,3% plus fort de 14,8000 pour un dollar, oscillant près des sommets de cinq mois atteints lors de la session précédente, sur les attentes que la banque centrale augmente les taux d'intérêt jeudi.

"Les marchés sont devenus plus positifs sur les actifs plus risqués hier, et les prix élevés des matières premières ont alimenté les développements. Le rand et les autres devises liées aux matières premières ont profité de l'occasion pour réaliser de nouveaux gains", a déclaré Bianca Botes, directrice chez Citadel Global.

Stimulant l'appétit sur les marchés, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale américaine pourrait agir "plus agressivement" pour augmenter les taux afin de lutter contre l'inflation, éventuellement en augmentant de plus de 25 points de base lors d'une ou plusieurs réunions cette année.

Statistics South Africa publiera les chiffres de l'inflation des prix à la consommation de février à 0800 GMT, qui devraient montrer que l'IPC s'est accéléré à 5,8% en glissement annuel.

Jeudi, la Banque de réserve sud-africaine devrait relever son taux repo à 4,25 % pour tenter de lutter contre l'inflation, selon un sondage Reuters auprès des économistes.

Dans les titres à revenu fixe, le rendement de l'obligation d'État de référence 2030 a augmenté de 3 points de base à 9,815 %.