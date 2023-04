Le rand sud-africain s'est renforcé tôt ce mardi, reflétant un dollar plus faible sur les marchés mondiaux, avant la publication d'un indice de confiance des entreprises locales.

À 0600 GMT, le rand s'est échangé à 18,2775 contre la devise américaine, 0,2% plus ferme que sa clôture précédente.

Lundi, le rand a également suivi l'exemple du dollar, chutant de plus de 1,3 % alors que les indicateurs économiques américains ont renforcé les attentes d'une augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en mai.

La Chambre de commerce et d'industrie sud-africaine publiera les chiffres de confiance des entreprises de mars et de février à 0930 GMT, donnant plus d'informations sur le sentiment du secteur privé dans l'économie la plus industrialisée d'Afrique.

Les coupures d'électricité paralysantes de la compagnie d'électricité Eskom ont été un facteur majeur de la baisse de la confiance des entreprises en janvier.

Mercredi, l'attention se tourne vers l'indice des prix à la consommation de mars, qui pourrait influencer la décision de la Banque de réserve sud-africaine d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt en mai.