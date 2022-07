Le rand sud-africain se renforce face au dollar, les actions augmentent

A 0731 GMT, le rand s'échangeait à 17,0050 contre le dollar, soit 0,34% de plus que sa précédente clôture.

Le Dollar Index, qui mesure le dollar par rapport aux six principales devises, a chuté de 0,39% à 107,45.

Les économistes d'ETM Analytics ont déclaré dans une obligation que la valeur du rand par rapport au dollar continuerait à se consolider autour du niveau de 17,0000 jusqu'à l'apparition d'un nouveau catalyseur.

Sur le marché boursier, l'indice Top-40 et l'indice plus large all-share ont augmenté de plus de 2 % dans les premiers échanges.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement est restée stable dans les premiers échanges, avec un rendement de 10,965 %.