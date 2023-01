Le rand sud-africain se renforce ; les regards se tournent vers la Banque de réserve cette semaine

A 0636 GMT, le rand s'échangeait à 17,1700 contre le dollar, soit 0,2% de plus que sa précédente clôture.

La Banque de réserve sud-africaine (SARB) annoncera sa décision sur les taux jeudi. 11 des 20 économistes interrogés par Reuters prévoient une hausse de 50 points de base (pb) à 7,50 %. Huit ont prévu une hausse de 25 points de base et un aucun changement.

Le rand continuera probablement à se négocier autour de 17,2000 par dollar jusqu'à ce que la décision de la SARB soit connue, a déclaré ETM Analytics dans une note.

Les données de la semaine dernière ont montré que l'inflation des prix à la consommation en décembre a ralenti à 7,2 % en glissement annuel, contre 7,4 % le mois précédent, conformément aux prévisions des analystes, mais toujours bien au-dessus de la fourchette cible de 3 % à 6 % de la banque centrale.

La plupart des économistes interrogés par Reuters ne voient pas de nouvelles hausses de taux après cette semaine.

"On peut dire que plus importante que la décision elle-même sera l'orientation proposée sur la question de savoir si la SARB deviendra sensible à la croissance si l'inflation diminue fortement et rentre dans la fourchette cible dans les mois à venir", a déclaré ETM Analytics.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était légèrement plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 2 points de base à 9,800 %.