Le rand sud-africain se stabilise face à un dollar plus fort

A 0635 GMT, le rand s'échangeait à environ 14,6500 contre le dollar, largement inchangé par rapport à la clôture de vendredi.

Le dollar a bien démarré la semaine, car le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis a indiqué un marché du travail solide et devrait permettre à la Réserve fédérale de maintenir son orientation politique belliciste.

Des taux plus élevés sur les marchés développés ont tendance à drainer les capitaux des marchés émergents à rendement plus élevé mais plus risqués comme l'Afrique du Sud.

Vendredi, l'agence de notation Moody's a révisé la perspective de l'Afrique du Sud à "stable", affirmant que l'amélioration des perspectives budgétaires du pays aiderait le gouvernement à stabiliser le fardeau de sa dette à moyen terme.

L'attention des investisseurs s'est également portée sur les discussions concernant de nouvelles sanctions contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine.

"Alors que nous entrons dans la nouvelle semaine, la Russie fait, une fois de plus, la une des journaux, alors que l'interdiction des importations de gaz russe en Europe est discutée par les dirigeants européens", a déclaré Bianca Botes, directrice chez Citadel Global.

Alors que les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine s'éternisent, les rapports sur les atrocités commises par la Russie ont amené l'Allemagne à dire que l'Occident accepterait d'imposer davantage de sanctions dans les jours à venir.