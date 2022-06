Le rand sud-africain se stabilise face à un dollar plus fort

À 0620 GMT, le rand s'échangeait à 15,6500 contre le dollar, largement inchangé par rapport à sa clôture précédente. La devise devait suivre l'évolution des marchés mondiaux en l'absence de catalyseurs nationaux.

Le dollar s'est renforcé mercredi, soutenu par l'inquiétude des investisseurs quant aux effets potentiels sur la croissance économique mondiale des hausses de taux d'intérêt qui seront probablement nécessaires pour contenir l'inflation galopante.

La Banque de réserve sud-africaine a dévoilé le mois dernier sa plus importante augmentation de taux en plus de six ans, citant les prix du carburant parmi les risques pour les perspectives d'inflation. Le gouvernement a présenté mardi de nouvelles mesures visant à freiner la forte hausse des prix du carburant domestique et à alléger la pression sur les consommateurs.

L'obligation de référence 2030 du gouvernement était plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 1,5 point de base à 9,85 %.