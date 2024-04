Le rand sud-africain s'est affaibli dans des échanges volatils tôt ce vendredi, alors que les rapports d'une attaque israélienne contre l'Iran ont sapé le sentiment de risque et envoyé les marchés de devises en vrille.

Dans le dernier échange entre les deux ennemis jurés, Israël a lancé une attaque sur le sol iranien, ont déclaré des sources à Reuters. Les médias d'État iraniens ont rapporté que des drones avaient été abattus.

Le rand a d'abord atteint son plus bas niveau depuis près de deux mois, à 19,3800 pour un dollar, dans le cadre d'une liquidation des actifs à risque, les investisseurs se précipitant vers les valeurs refuges que sont le dollar et l'or.

Toutefois, le calme est revenu sur les marchés après qu'un haut responsable iranien a déclaré que l'Iran n'avait pas l'intention de riposter immédiatement.

"La diminution des inquiétudes concernant un conflit régional plus large, alors que l'Iran a signalé des dommages minimes à son infrastructure et confirmé qu'il n'y avait pas d'impact sur ses sites nucléaires, a contribué à la reprise partielle des marchés", a déclaré Andre Cilliers, stratège en matière de devises chez TreasuryONE.

À 0802 GMT, le rand s'échangeait à 19,2300 contre le dollar, en baisse de 0,38% par rapport à la clôture précédente.

Sur le marché boursier, l'indice Top-40 et l'indice plus large de toutes les actions étaient tous deux dans le rouge, environ 0,7 % plus faible dans les premiers échanges.

Le dollar était en baisse de 0,1% par rapport à un panier de devises, mais restait proche de son plus haut niveau depuis cinq mois.

L'économiste en chef de Capital Economics, Neil Shearing, a déclaré que la levée des restrictions de vol par l'Iran pourrait également avoir aidé les marchés.

"Cela pourrait indiquer que l'attaque était plus modérée", a-t-il déclaré dans une note de recherche.