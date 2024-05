Le rand sud-africain était stable en début de journée mardi, face à un dollar plus faible et avant les élections nationales de mercredi qui pourraient voir le parti au pouvoir perdre sa majorité pour la première fois en 30 ans.

A 0709 GMT, le rand s'échangeait à 18,3725 contre le dollar, environ 0,1% plus fort que sa clôture précédente.

Le dollar s'est négocié en dernier lieu à environ 0,09% plus faible contre un panier de devises mondiales.

"Le ZAR a rebondi légèrement dans un contexte de baisse du dollar, les investisseurs étant prudents avant les rapports d'inflation clés (aux États-Unis) et les élections à venir (en Afrique du Sud)", a déclaré Andre Cilliers, stratège en devises chez TreasuryONE.

"Le rand devrait faire du surplace au cours de la journée avant les élections de demain, car les marchés liquident leurs positions sur le rand et les maintiennent au strict minimum.

Mercredi, les Sud-Africains voteront lors des élections nationales et provinciales, les sondages suggérant que le Congrès national africain au pouvoir pourrait perdre sa majorité parlementaire pour la première fois depuis la fin de l'apartheid en 1994.

Ce résultat obligerait l'ANC à former une coalition pour conserver le pouvoir.

Les résultats devraient commencer à tomber mercredi en fin de journée, et les marchés devraient s'orienter au fur et à mesure que les résultats deviendront plus clairs au cours de la seconde moitié de la semaine.

"Les investisseurs attendent avec impatience les résultats d'une coalition stable afin d'éviter les changements idéologiques, notamment en faveur des partis populistes, ce qui pourrait stabiliser les marchés financiers sud-africains", a ajouté M. Cilliers.

L'obligation gouvernementale de référence 2030 de l'Afrique du Sud était légèrement plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 1,5 point de base à 10,575%.