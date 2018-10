Le rappeur Kanye West invité à déjeuner à la Maison blanche

WASHINGTON, 10 octobre (Reuters) - Le président américain Donald Trump recevra jeudi à la Maison blanche l'un de ses soutiens les plus célèbres, le rappeur Kanye West, avec lequel il déjeunera et s'entretiendra notamment sur la réforme pénitentiaire aux Etats-Unis, a annoncé mardi la Maison blanche.

En mai dernier, Kanye West, lauréat de multiples Grammy Awards, avait loué Donald Trump et dit admirer la capacité du président américain à "faire ce que personne ne pensait qu'on pouvait faire, à faire l'impossible".

La porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders, a dit dans un communiqué que les discussions porteraient sur "la reprise de l'emploi manufacturier aux Etats-Unis, la réforme pénitentiaire, la manière de réduire la violence liée aux gangs et les moyens de lutter contre la violence à Chicago", la ville de naissance de Kanye West.

S'adressant aux journalistes depuis la Maison blanche, Donald Trump a qualifié le rappeur de "gars génial".

"Il est intelligent et il voit tout" ce que l'administration Trump fait pour l'emploi de la communauté afro-américaine, le revenu moyen et la lutte contre la pauvreté, a ajouté le président américain. (Jeff Mason et Doina Chiacu; Jean Terzian pour le service français)