Le rappeur Killer Mike a été emmené menotté par la police lors de la cérémonie des Grammy Awards, dimanche soir, après avoir raflé trois des plus grands prix de l'industrie musicale pour la musique rap, ont rapporté des témoins.

La police de Los Angeles n'a fait aucune déclaration à ce sujet et deux attachés de presse en service ont déclaré ne pas avoir d'informations à ce sujet.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre la police escortant Killer Mike, les mains menottées dans le dos, à travers le hall de la Crypto.com Arena à Los Angeles.

Le Hollywood Reporter, citant un responsable de la sécurité de l'arène, a rapporté que Killer Mike était détenu pour un délit mineur non spécifié, sans rapport avec les Grammy Awards.

Plus tôt dans la journée, Killer Mike et ses collaborateurs ont remporté les Grammy Awards de la meilleure chanson rap et de la meilleure performance rap pour "Scientists & Engineers", ainsi que du meilleur album rap pour "Michael".

Né Michael Render, Killer Mike est également connu pour son activisme social sur des questions telles que le racisme et la brutalité policière.

Son agent et ses publicistes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.