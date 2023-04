Le rapport Biden sur le retrait d'Afghanistan blâme Trump

L'administration du président Joe Biden a publié jeudi un résumé des rapports après action sur le retrait américain d'Afghanistan, affirmant "qu'il n'y avait aucun signe que plus de temps, plus de fonds ou plus d'Américains" auraient pu changer fondamentalement la trajectoire.

Le document de 12 pages indique que l'administration, tirant les leçons de l'expérience, privilégie désormais une "communication agressive" sur les risques dans un environnement sécuritaire déstabilisé. "L'Amérique est sur une base stratégique plus solide et plus apte à soutenir l'Ukraine et à respecter ses engagements en matière de sécurité dans le monde, ainsi que la concurrence avec la Chine, parce qu'elle ne mène pas une guerre terrestre en Afghanistan", a déclaré jeudi John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. La Maison Blanche a vivement critiqué l'administration de l'ancien président Donald Trump, affirmant que M. Biden avait hérité d'une opération chaotique et épuisée en Afghanistan qui avait paralysé sa réponse. "Les transitions sont importantes", a déclaré M. Kirby, et M. Biden s'est retrouvé face à un choix cornélien : retirer toutes les forces américaines ou reprendre le combat avec les talibans. Les talibans ont envahi l'Afghanistan en août 2021, alors que l'ancien gouvernement de Kaboul, soutenu par l'Occident, s'effondrait avec une rapidité surprenante et que les dernières troupes américaines se retiraient. Sous le prédécesseur républicain de Mme Biden, M. Trump, les États-Unis ont conclu un accord avec les talibans islamistes pour retirer toutes les forces américaines.