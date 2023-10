Une semaine mouvementée sur les marchés du Trésor devrait culminer avec le rapport sur l'emploi américain vendredi, et certains investisseurs pensent que des données bénignes pourraient ramener le calme après un effondrement qui a poussé les obligations d'État à des niveaux antérieurs à la crise financière.

Les rendements obligataires, qui évoluent à l'inverse des prix, ont bondi en raison des attentes selon lesquelles les taux d'intérêt resteront élevés en raison de la résistance de l'économie, ainsi que des inquiétudes liées à l'augmentation des déficits budgétaires et à l'accroissement de l'offre d'obligations d'État américaines.

La chute, qui a vu les rendements à 10 et 30 ans atteindre leurs plus hauts niveaux depuis 2007 en début de semaine, s'est interrompue mercredi après que le rapport national sur l'emploi ADP a montré que les emplois privés aux États-Unis, une mesure de la croissance de l'emploi aux États-Unis, ont augmenté moins que prévu le mois dernier.

Certains acteurs du marché pensent qu'un chiffre plus faible que prévu pour l'emploi en septembre vendredi pourrait être considéré comme une preuve supplémentaire que les 525 points de base de resserrement de la Réserve fédérale commencent à affecter le marché du travail, ce qui pourrait renforcer les arguments des décideurs politiques pour commencer à réduire les taux plus tôt que prévu - ou au moins renoncer à une autre augmentation des taux d'intérêt plus tard dans l'année.

"Un fléchissement inattendu des chiffres de l'emploi pourrait jeter un peu d'eau froide sur le selloff, permettant au marché de retracer une partie de la faiblesse récente", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux d'intérêt américains chez TD Securities USA.

Les contrats à terme liés au taux directeur de la Fed montrent que les traders évaluent à 19,6 % la probabilité d'une augmentation des taux d'intérêt en novembre, contre 28 % avant les données ADP, selon les données du CME Group.

Spencer Hakimian, PDG de Tolou Capital Management, un fonds spéculatif macro basé à New York, a déclaré qu'un rapport bénin vendredi pourrait déclencher un retournement des bons du Trésor.

Il est tout à fait possible que des chiffres de salaires faibles puissent inverser la tendance de la prime à terme des bons du Trésor et provoquer une forte hausse des bons du Trésor, car les marchés fixent des prix plus élevés pour plus longtemps et commencent à fixer des prix pour une récession, ce qui semble de plus en plus probable", a-t-il déclaré.

L'indice ICE BofA MOVE, qui mesure la volatilité attendue des bons du Trésor américain, a atteint son niveau le plus élevé depuis la fin du mois de mai en début de semaine.

Bien entendu, les données économiques ont plus souvent qu'à leur tour surpris à la hausse ces derniers mois. Une bonne lecture pourrait renforcer les attentes de taux d'intérêt plus élevés, ce qui exacerberait la faiblesse des bons du Trésor.

Andrew Brenner, responsable des titres à revenu fixe internationaux chez National Alliance Securities, a estimé que les rendements à 10 ans, qui s'établissaient à environ 4,7 % jeudi, pourraient atteindre 5 % si les chiffres de l'emploi dépassaient largement les attentes. Il s'agirait d'un niveau inégalé depuis 2007.

À l'inverse, des données beaucoup moins favorables au marché pourraient faire chuter le rendement jusqu'à 4,25 %, a-t-il déclaré.

Les économistes interrogés par Reuters ont déclaré que le nombre d'emplois non agricoles avait probablement augmenté de 170 000 le mois dernier, après avoir augmenté de 187 000 en août. Mais la large fourchette des prévisions - de 90 000 à 250 000 - laisse présager des surprises.

"Si vous obtenez l'un ou l'autre de ces extrêmes, vous réinitialiserez les prix que nous observons aujourd'hui", a déclaré M. Brenner.