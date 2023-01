Le rapport sur l'emploi aux États-Unis redonne vie au scénario d'"atterrissage en douceur" de la Fed

Après une année au cours de laquelle de nombreuses mesures de base des marchés de l'emploi ont stagné à des niveaux que la banque centrale américaine juge incompatibles avec des prix stables, les données sur l'emploi pour décembre publiées vendredi ont apporté un soupçon de soulagement.

Près de 165 millions de personnes étaient soit en poste, soit à la recherche d'un emploi le mois dernier, un record qui témoigne d'une amélioration de l'offre de travail espérée depuis longtemps. Les entreprises américaines ont ajouté 223 000 emplois salariés pour couronner une année au cours de laquelle 4,5 millions de personnes ont été embauchées, un total dépassé dans l'ère post-Deuxième Guerre mondiale uniquement par les 6,7 millions de 2021.

Dans le même temps, les salaires horaires - le prix du travail - ont augmenté au rythme annuel le plus lent depuis 16 mois et ont baissé d'un point de pourcentage complet depuis la fin du premier trimestre de 2022. Le salaire hebdomadaire moyen a augmenté de 3,1 %, le rythme le plus lent depuis mai 2021.

Le rapport sur l'emploi est "l'incarnation du récit de l'atterrissage en douceur - cette idée que vous pouvez avoir un marché du travail fort avec une croissance des salaires ralentie", a déclaré Simona Mocuta, économiste en chef chez State Street Global Advisors.

"Vous pouvez en quelque sorte, dans ce cas, avoir le beurre et l'argent du beurre", a-t-elle ajouté, avec une croissance des bénéfices qui s'essouffle, mais sans effondrement de la demande de main-d'œuvre ni licenciements généralisés.

Idéalement, a-t-elle dit, cela devrait permettre à la Fed de ralentir et bientôt de mettre en pause ses hausses de taux d'intérêt.

Les traders ont considéré le rapport comme une preuve que le travail de la Fed est presque terminé. Les actions américaines ont augmenté et les négociateurs de contrats à terme sur les taux d'intérêt ont renforcé les paris que la Fed ralentira encore le rythme de ses hausses de taux lors de sa réunion du 31 janvier et du 1er février et s'arrêtera finalement en deçà de la fourchette de taux d'intérêt de 5,00 % à 5,25 % que presque tous les banquiers centraux américains ont signalée comme étant nécessaire pour maîtriser l'inflation.

BEAUCOUP TROP HAUT

Les décideurs de la Fed, cependant, ont adopté une position résolument plus sobre sur les données de vendredi, signalant qu'ils sont bloqués dans de nouvelles hausses de taux et qu'ils voudront voir beaucoup plus de données confirmant l'assouplissement des pressions sur les prix avant d'arrêter le resserrement.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré vendredi qu'il s'attend à ce que le taux directeur atteigne cette année la fourchette juste au-dessus de 5,00 % que lui et ses collègues ont signalée le mois dernier et qu'il y reste jusqu'à "bien" en 2024.

Il s'agit d'un contraste frappant avec les attentes des traders, qui s'attendent à ce que le taux directeur, actuellement compris entre 4,25 % et 4,50 %, atteigne 4,75 % à 5 % et que la Fed commence à réduire les coûts d'emprunt au cours du second semestre de cette année.

"Aujourd'hui, je serais à l'aise avec une augmentation de 50 ou 25 (points de base)", a déclaré M. Bostic au diffuseur CNBC, en faisant référence à la prochaine décision de la Fed en matière de fixation des taux. "Si je commence à entendre des signes indiquant que le marché du travail commence à se détendre un peu en termes de tension, je pourrais alors pencher davantage vers la position de 25 points de base", a-t-il déclaré, ajoutant qu'à ce stade, il ne considère pas les salaires comme le moteur de l'inflation.

Le procès-verbal de la réunion de politique générale du mois dernier, qui a été publié cette semaine, reflète l'inquiétude de la Fed quant à la façon dont le marché du travail affecte sa lutte contre l'inflation, les responsables s'inquiétant du fait que les composantes de l'inflation de base "resteraient probablement durablement élevées si le marché du travail restait très serré".

Le taux de chômage américain est retombé en décembre à un niveau bas pré-pandémique de 3,5 %.

Les données sur l'emploi de décembre, bien qu'elles ne reflètent qu'un seul mois, ont néanmoins présenté un relâchement bienvenu de certaines des dynamiques qui ont pesé si lourdement sur l'esprit des responsables dans leur tentative de continuer à réduire l'inflation, qui a atteint les taux les plus élevés en 40 ans au milieu de l'année dernière.

Selon la mesure préférée de la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, l'inflation a augmenté à un taux annuel de 5,5 % en novembre, en baisse par rapport au début des années 2022, mais toujours plus de deux fois l'objectif de 2 % de la banque centrale.

"Les données récentes suggèrent que la croissance de la rémunération du travail a effectivement commencé à décélérer quelque peu au cours de l'année écoulée", a déclaré Lisa Cook, gouverneur de la Fed, lors de la réunion annuelle de l'American Economic Association à la Nouvelle-Orléans.

Pourtant, a-t-elle ajouté, "l'inflation reste beaucoup trop élevée, malgré quelques signes encourageants ces derniers temps, et est donc très préoccupante."