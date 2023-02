Le rapport sur l'emploi secoue les haussiers de Wall street, alors que les craintes d'inflation reviennent.

Le message inattendu du président de la Fed, Jerome Powell, en début de semaine, a enhardi les investisseurs qui cherchaient des preuves du scénario dit d'"atterrissage en douceur" qui a alimenté le rallye du marché cette année, dans lequel la banque centrale peut maîtriser l'inflation sans provoquer de récession.

Mais les données de vendredi, qui ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement accélérée en janvier, ont ravivé les craintes d'inflation qui ont frappé les actions et les obligations l'année dernière, renforçant la conviction de certains investisseurs que les gains jumelés dans les deux classes d'actifs ont peut-être pris de l'avance.

L'indice S&P 500 était en baisse d'environ 1 % vendredi, bien qu'il soit toujours en hausse de 8 % sur l'année. Les rendements du Trésor de référence à 10 ans, qui évoluent inversement aux prix, ont gagné 12 points de base malgré une baisse de 30 points de base cette année.

"Ce rapport nous donne plus de confiance dans le fait que la Fed doit continuer, et cela augmente à la marge les chances que nous ayons à faire face à une récession à un moment donné dans le courant de l'année", a déclaré Michael Reynolds, vice-président de la stratégie d'investissement chez Glenmede, qui a sous-pondéré les actions tout en conservant une allocation plus importante de titres à revenu fixe et de liquidités.

La croissance de l'emploi et les salaires sont une préoccupation majeure pour la Fed dans sa tentative de ramener l'inflation à son taux cible de 2 % après qu'elle ait atteint des sommets en 40 ans l'année dernière. Le rapport du département du travail sur les emplois non agricoles publié vendredi a révélé un gain de 517 000 emplois en janvier, soit près de trois fois ce qui était attendu.

Ces chiffres ont fait taire les espoirs de voir la banque centrale américaine mettre un terme à son cycle de resserrement, le plus agressif depuis les années 1980, après avoir procédé à une seule nouvelle hausse des taux en mars.

Goldman Sachs a déclaré qu'elle continuait à s'attendre à deux autres hausses de 25 points de base en mars et en mai, tandis que Morgan Stanley a modifié vendredi sa prévision pour le taux dit terminal, le faisant passer de 4,75 % à 4,875 %.

Le taux directeur de la Fed se situe actuellement dans la fourchette 4,50 %-4,75 %.

Selon les données du CME Group, la probabilité d'une hausse de 25 points de base lors de la réunion de politique générale de la Fed des 21 et 22 mars est passée vendredi à environ 95 %, contre 83 % juste avant la publication du rapport sur l'emploi. Ceux qui parient que la Fed pourrait réduire les taux plus tard cette année ont également perdu un peu de leur conviction, les traders des contrats à terme sur les fed funds s'attendant désormais à ce que le taux directeur descende à 4,7 % en décembre. Plus tôt cette semaine, ils anticipaient un taux de 4,49 %.

"Le rapport rendra les réductions d'assurance moins probables, car il n'y a pas de signes matériels de stress pour forcer une réduction des taux", a déclaré Alexandra Wilson-Elizondo, responsable des investissements de détail multi-actifs chez Goldman Sachs Asset Management.

"Les données d'aujourd'hui renforcent notre positionnement où nous continuons à être prudents en matière de risque car la question de l'inflation revient lentement dans le récit des investissements", a-t-elle ajouté.