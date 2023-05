Une baisse continue des ouvertures d'emplois et une baisse du taux de départ des travailleurs ont maintenu en vie, pour l'instant, un récit clé de la Réserve fédérale selon lequel l'économie peut ralentir sans fissure majeure dans l'emploi.

De nouvelles données pour le mois de mars ont montré que le ratio entre les offres d'emploi et le nombre de demandeurs d'emploi a chuté pour le quatrième mois consécutif et a atteint son niveau le plus bas depuis octobre 2021.

Cette statistique est suivie de près par le président de la Fed, Jerome Powell, à la recherche de signes indiquant que le marché du travail américain, très tendu, est en train de revenir à la normale - et il se peut qu'il commence à le faire.

À environ 1,64 pour 1, le taux reste bien supérieur aux niveaux d'environ 1,2 observés avant la pandémie.

(Graphique : Chômeurs par rapport aux offres d'emploi - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/JOBS/egvbkmeoepq/chart.png)

Mais lorsque la Fed a commencé à relever les taux d'intérêt il y a un an, le chiffre était supérieur à 2 et est resté proche de ce niveau pendant des mois avant d'entamer ce qui a été une baisse constante depuis l'automne - en grande partie en raison d'une baisse du nombre estimé d'offres d'emploi. Le nombre de chômeurs, qui peut être influencé à la fois par les personnes qui commencent à chercher un emploi - un développement économique positif - et par les pertes d'emploi, reste inférieur à ce qu'il était lorsque la Fed a commencé à relever ses taux en mars 2022.

"Les signes de faiblesse du marché du travail ne changeront pas la donne lors de la réunion de demain (du Comité fédéral de l'open market)", a écrit Michael Feroli, économiste chez JP Morgan, après la publication de la dernière enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre. Mais "ils suggèrent que le montant cumulé du resserrement de la politique commence à avoir l'effet désiré sur la demande de main-d'œuvre des entreprises".

La Fed devrait relever son taux directeur de référence mercredi d'un quart de point supplémentaire, dans une fourchette comprise entre 5 % et 5,25 %, afin de tenter de freiner l'inflation qui représente toujours plus du double de son objectif de 2 %.

COURBE DE BEVERIDGE

Des taux d'intérêt plus élevés devraient freiner les dépenses des ménages et des entreprises et réduire le rythme de la hausse des prix.

À mesure que l'économie ralentit, les responsables de la Fed anticipent une hausse du taux de chômage. En effet, M. Powell et d'autres ont déclaré que le marché du travail américain devait s'assouplir quelque peu pour que l'inflation diminue.

Certains responsables politiques, notamment le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, estiment qu'une partie des tensions sur le marché de l'emploi pourrait être atténuée par une baisse des offres d'emploi sans que le taux de chômage n'augmente beaucoup.

Au cours des derniers mois, la relation entre les offres d'emploi et le chômage a entretenu cette perspective.

Le nombre d'offres d'emploi estimées est passé d'un pic de 12 millions en mars 2022 à 9,59 millions en mars de cette année.

Le taux d'ouverture, exprimé en pourcentage des postes pourvus et disponibles, est passé de 7,4 au printemps dernier à 5,8 en mars. Le taux de chômage, quant à lui, s'est maintenu autour de 3,5 %, ramenant ce que l'on appelle la "courbe de Beveridge" vers son niveau d'avant la pandémie, un signe de normalisation qui, selon Waller, pourrait atténuer l'impact de la lutte contre l'inflation menée par la Fed sur le chômage.

(Graphique : Un changement dans la courbe de Beveridge ? - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/JOBS/zgpomomzqpd/chart.png)

Les données sur l'emploi et le chômage pour le mois d'avril seront publiées ce vendredi. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à un ralentissement des créations d'emplois à environ 179 000, plus proches des niveaux observés avant la pandémie, et à une augmentation du taux de chômage à 3,6 %.

D'autres aspects du rapport JOLTS indiquent un certain ralentissement. Les licenciements ont bondi parmi les travailleurs de la construction, à la suite du ralentissement du secteur du logement. Par ailleurs, le taux de démission des travailleurs est tombé à son plus bas niveau depuis deux ans, ce qui, selon les économistes, pourrait contribuer à ralentir le rythme des augmentations salariales, stimulées par la capacité des travailleurs à changer d'emploi pour obtenir un salaire plus élevé.