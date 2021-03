Le ratio de solvabilité d'Aviva recule 4 points en 2020

Aviva a publié aujourd'hui un bénéfice d'exploitation pour le compte de l'exercice 2020 de 3,161 milliards de livres sterling, quasiment stable par rapport à 2019. La ratio de Solvabilité II de l'assureur britannique a reculé de 4 points à 202%. Au Royaume-Uni et en Irlande, les flux en épargne retraite ont grimpé de 1 milliards de livre à 8,7 milliards, alors que dans le même temps, les primes nettes émises pour l'activité d'assurance générale au Royaume-Uni ont bondi de 10% à 2,01 milliards de livres. Au Canada, elles ont crû de 7% à 1,02 milliard.



Pour sa part, Aviva France a vu son résultat opérationnel IFRS vie, dommages et santé baisser de 2 % à 527,6 millions d'euros. Les affaires nouvelles vie en PVNBP se sont établie à 5,058 milliards d'euros, en repli de 22%; leur a reculé de 4% à 185,3 millions d'euros en vie, épargne et retraite Individuelle.



Le chiffre d'affaires dommages (hors santé) d'Aviva France est toutefois en hausse de 4% à 1,453 milliard d'euros, et le ratio combiné IFRS est de 95,3%.