Le real brésilien devrait se maintenir, mais le relâchement budgétaire préélectoral est considéré comme un risque - sondage Reuters

La prévision médiane d'un sondage réalisé auprès de 28 analystes, qui reflète généralement un consensus plus conservateur, prévoyait un renforcement du real de 3,2 % à 5,24 par dollar américain dans 3 mois et de 4 % à 5,20 dans un an, contre 5,41 mercredi.

Mais signalant une faiblesse à venir, une majorité de huit des 13 stratèges ayant répondu à une question distincte sur les risques pesant sur leurs estimations ont déclaré qu'elles étaient orientées à la baisse. Quatre ont dit qu'elles étaient orientées à la hausse, et un a donné une réponse neutre.

L'appel le plus pessimiste de l'enquête voyait la monnaie tomber à 5,80 par dollar américain dans trois mois, effaçant potentiellement tous ses gains cette année depuis la fin de 2021.

"Pour l'instant, BRL pourrait montrer des accès de sous-performance si le gouvernement annonce de nouvelles mesures fiscales pour freiner les prix à la consommation", ont écrit les stratèges de Citi dans un rapport.

La semaine dernière, les sénateurs brésiliens ont adopté des règles d'urgence qui permettent le paiement d'un programme d'aide massif, une étape considérée comme cruciale pour renforcer le soutien à la candidature à la réélection du président Jair Bolsonaro.

"Les mesures annoncées entraîneront dans certains cas une mauvaise allocation des ressources dans l'économie et pourraient avoir un impact durable sur les finances publiques", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans un rapport.

Bien que le chômage diminue rapidement, le mécontentement reste élevé car les salaires restent à la traîne de la hausse des prix à la consommation. La banque centrale du Brésil a promis que l'inflation se calmerait bientôt, après avoir fait le gros du travail sur les taux d'intérêt.

L'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva conserve une avance sur Bolsonaro avant le vote. Ses projets, s'il est élu, comprennent une nouvelle politique de fixation des prix des carburants, la suppression d'un plafond sur les dépenses publiques et une réduction radicale de la déforestation.

Contrairement à ses pairs sud-américains turbulents, le peso mexicain devrait continuer à s'échanger autour de la marque de 20,0 par dollar américain qui a été son point de convergence depuis le début de 2021, en visant presque les mêmes niveaux dans un an.

La semaine dernière, les analystes d'un sondage de la banque centrale ont relevé leurs prévisions quant au niveau auquel la Banque du Mexique augmentera son taux d'intérêt de référence cette année, proposant un soutien supplémentaire aux perspectives du peso.

