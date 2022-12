Le réal brésilien fait des étincelles, aidé par les taux d'intérêt

New York (awp/afp) - Le réal brésilien est monté vendredi à son plus haut niveau depuis un mois et demi face au dollar, soutenu par un niveau de taux d'intérêt élevé et le discours modéré du futur nouveau ministre des Finances.

Vers 20H45 GMT, la devise brésilienne avançait de 0,25% face au billet vert, à réals pour un dollar. Plus tôt, elle était montée jusqu'à 5,1191 réals, une première depuis début novembre.

Le Brésil profite du taux directeur de la banque centrale (BCB), maintenu à 13,75% depuis septembre, après 12 relèvements consécutifs. Il est supérieur à celui de toutes les grandes banques centrales du monde.

Le pays bénéfice également de succès dans la bataille qu'il mène, comme la plupart des pays du monde actuellement, contre l'inflation.

L'indice des prix est tombé à 5,9% sur un an en novembre, contre un pic de 12,1% en avril.

Pour autant, la plupart des économistes s'attendent à voir la BCB maintenir ses taux à un niveau très élevé durant une bonne partie de l'année prochaine, voire au-delà.

"Le taux demeure très attractif", insiste Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, ce qui attire les investisseurs étrangers et contribue à l'appréciation du real.

Par ailleurs, les cambistes sont moins inquiets de l'arrivée au pouvoir du nouveau président Lula, début janvier, qu'ils ne l'étaient au moment de sa victoire électorale, fin octobre.

Marc Chandler s'attend à ce qu'il se montre relativement modéré, notamment sur le plan économique.

Le Congrès du Brésil a certes approuvé cette semaine un amendement à la Constitution autorisant le futur gouvernement à dépasser le plafond des dépenses pour financer des programmes sociaux, mais la disposition n'est valable qu'un an.

En outre, le future ministre des Finances, Fernando Haddad, a fait plusieurs déclarations prônant une certaine orthodoxie financière et le contrôle des dépenses publiques, ce qui a rassuré les marchés.

Ailleurs sur le marché des changes, le dollar n'a pas profité de la publication, vendredi, de l'indice des prix PCE qui est ressorti au-dessus des attentes pour l'indice hors énergie et alimentation.

Pour Marc Chandler, le "greenback", l'un des surnoms du dollar, pourrait néanmoins s'offrir un petit rebond à court terme grâce à la remontée sensible des taux américains depuis un peu plus d'une semaine.

Cours de vendredi Cours de jeudi 20H45 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0614 1,0596 EUR/JPY 140,99 140,24 EUR/CHF 0,9914 0,9866 EUR/GBP 0,8817 0,8802 USD/JPY 132,85 132,35 USD/CHF 0,9340 0,9311 GBP/USD 1,2038 1,2038

