Le réalisateur Paul Haggis arrêté en Italie pour agression sexuelle

par Kanishka Singh et Emilio Parodi

20 juin (Reuters) - Le scénariste et réalisateur canadien oscarisé Paul Haggis a été arrêté dans le sud de l'Italie, soupçonné d'agression sexuelle aggravée, des accusations qu'il dément, ont déclaré ses avocats lundi.

"M. Paul Haggis a été placé en détention dimanche avec une mesure d'urgence émise par les procureurs de Brindisi et est maintenant assigné à résidence à Ostuni. Il sera interrogé d'ici jeudi par un juge qui devra décider de confirmer ou non la détention", a déclaré à Reuters l'avocat italien de Paul Haggis, Michele Laforgia.

Paul Haggis est accusé d'avoir forcé une jeune femme étrangère à des rapports sexuels pendant deux jours à Ostuni, en Italie, a déclaré le parquet de Brindisi dans un communiqué.

Une source proche de l'enquête a déclaré à Reuters que la jeune femme serait interrogée dans les dix prochains jours dans le cadre d'une procédure dite d'incident probatoire, qui consiste à établir des preuves en vue d'un éventuel futur procès.

Paul Haggis, qui est âgé de 69 ans, a écrit "Million Dollar Baby" et coécrit et réalisé "Collision", pour lequel il a reçu plusieurs Oscars. Il était à Ostuni pour participer au festival de cinéma Allora Festa. (Reportage Kanishka Singh à Washington et Emilio Parodi à Milan, avec la contribution de Francesca Landini à Milan ; version française Valentine Baldassari, édité par Sophie Louet)