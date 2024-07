La production hydroélectrique mondiale a atteint son niveau le plus bas en cinq ans l'année dernière en raison de précipitations inférieures à la moyenne en Chine, en Amérique du Nord et en Inde, ce qui a contribué à une combustion et à des émissions record de combustibles fossiles en 2023.

La production hydroélectrique mondiale s'est élevée à 4 240 milliards de kilowattheures (kWh) en 2023, contre un record de 4 359 milliards de kWh en 2020, selon la Statistical Review of World Energy publiée par l'Institut britannique de l'énergie.

La chute des trois dernières années a été la plus importante jamais enregistrée, obligeant les plus grands producteurs mondiaux à recourir à des centrales électriques au charbon et au gaz pour remplacer la production perdue, ce qui a amplifié la tendance à la hausse de la consommation de combustibles fossiles.

Mais l'hydroélectricité devrait rebondir cette année grâce à des précipitations plus importantes et à la fonte des neiges dans des régions clés, ce qui, combiné au déploiement rapide de l'énergie éolienne et solaire, permettra de freiner la croissance de l'utilisation des combustibles fossiles en 2024.

Livre des graphiques : Production hydroélectrique mondiale

La production hydroélectrique mondiale est très concentrée, les deux tiers se produisant dans sept pays seulement : la Chine (30 %), le Brésil (9 %), le Canada (9 %), les États-Unis (6 %), la Russie (5 %), l'Inde (4 %) et la Norvège (3 %).

La production de la Chine a chuté de 96 milliards de kWh en 2023 par rapport à trois ans plus tôt, ce qui représente 80 % de la production perdue dans le monde, selon l'étude statistique.

La sécheresse prolongée dans le sud et le centre de la Chine a réduit les volumes d'eau dans le Yangtze et d'autres systèmes fluviaux, réduisant la production d'électricité même si le pays a mis en service de nouveaux barrages hydroélectriques et de nouvelles turbines.

Les États-Unis (-46 milliards de kWh), le Canada (-22 milliards de kWh), l'Inde (-15 milliards de kWh) et la Russie (-15 milliards de kWh) ont également enregistré de fortes baisses par rapport aux trois années précédentes.

Aux États-Unis, la production hydroélectrique a atteint son niveau le plus bas depuis 22 ans, principalement en raison d'une sécheresse prolongée dans l'ouest du pays, selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie.

REBOND DE L'HYDROÉLECTRICITÉ

Les perspectives pour les producteurs d'hydroélectricité sont plus prometteuses cette année, avec des pluies et des chutes de neige plus abondantes dans la plupart des régions productrices clés, ce qui devrait entraîner une augmentation record de la production en un an.

La production chinoise a déjà augmenté de 57 milliards de kWh (16 %) au cours des cinq premiers mois de 2024 par rapport à 2023, selon les données du Bureau national des statistiques.

Depuis lors, les régions du sud et du centre ont été inondées par des pluies de mousson plus fortes que la normale, ce qui a déclenché de multiples alertes aux inondations sur le Yangtze et d'autres systèmes fluviaux.

Alors que la majeure partie de la saison des inondations se poursuit en juillet et en août, la production d'électricité de la Chine est en passe d'établir de nouveaux records, car le débit élevé des fleuves permet au pays d'utiliser pleinement les turbines nouvellement installées.

En mai 2024, la Chine avait installé une capacité de production de 423 millions de kilowatts (kW), contre 370 millions de kW lors du dernier pic de production en 2020.

Au Brésil, l'hydroélectricité a déjà établi un nouveau record de 206 milliards de kWh au cours des cinq premiers mois de l'année, dépassant le précédent record de 199 milliards de kWh.

Les réservoirs reliés au principal réseau de transport d'électricité du Sud-Est et du Midwest, qui représentent la majeure partie du potentiel hydroélectrique du pays, stockaient suffisamment d'eau pour produire 101 milliards de kWh à la fin du mois de juin.

Le stockage était en baisse par rapport aux 129 milliards de kWh enregistrés à la même période l'année dernière, mais il était le plus élevé depuis 2012, selon les données de l'opérateur de transport d'électricité du pays.

La production hydroélectrique américaine a également commencé à se redresser après le creux de l'année dernière, et le gouvernement prévoit qu'elle sera supérieure de 6 % en 2024.

En Chine, le principal substitut à l'hydroélectricité est le charbon, tandis qu'au Brésil et aux États-Unis, c'est le gaz, de sorte que la reprise de l'hydroélectricité est susceptible de réduire la combustion de combustibles fossiles et les émissions.

Si le rebond de l'hydroélectricité est suffisamment important et qu'il s'accompagne d'un déploiement rapide et continu des parcs éoliens et solaires, ce qui semble probable, il pourrait suffire à créer un pic dans la combustion du charbon et les émissions de combustibles fossiles, au moins temporairement.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy (révision par David Evans)