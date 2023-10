Les fabricants américains ont signalé une baisse de l'activité pour le 11e mois consécutif en septembre, mais le cycle semble proche de son point bas et prêt à reprendre sa croissance dans les prochains mois.

La reprise de la croissance manufacturière stimulera la consommation d'énergie industrielle, en particulier pour le diesel, mais avec des stocks encore faibles, les prix devraient augmenter rapidement, ravivant les craintes d'inflation.

L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier de l'Institute for Supply Managements est passé de 47,6 (17e percentile) en août à 49,0 (24e percentile pour tous les mois depuis 1980) en septembre.

L'indice reste en dessous du seuil de 50 points qui sépare une activité en expansion d'une contraction, mais il a augmenté pendant trois mois consécutifs après avoir atteint son niveau le plus bas de 46,0 (11e percentile) en juin.

Une amélioration soutenue est compatible avec le fait que le secteur s'approche du bas du cycle et qu'il devrait recommencer à croître au cours des prochains mois.

Graphique : Industrie manufacturière et consommation de diesel aux États-Unis

La composante "nouvelles commandes" de l'indice est restée négative à 49,2 (20e centile) en septembre, mais elle a augmenté de manière significative depuis les récents creux de 42,6 en mai et de 42,5 en janvier (tous deux dans le 6e centile).

La composante production a grimpé à 52,6 (31e percentile) et a atteint ou dépassé le seuil des 50 points pendant deux mois consécutifs.

Le pourcentage de fabricants interrogés déclarant que leur propre production a augmenté est passé de 15 % en juin à près de 22 % en septembre.

À court terme, les conflits sociaux et les grèves dans le secteur automobile sont susceptibles de freiner l'activité manufacturière.

À moyen terme, cependant, les nouvelles commandes des fabricants se stabilisent et la production a commencé à augmenter à partir d'une base basse.

ATTERRISSAGE EN DOUCEUR ?

Le récent ralentissement a été long mais peu profond, partageant certaines des caractéristiques d'un ralentissement de milieu de cycle et d'une récession de fin de cycle.

Depuis 1948, la plupart des ralentissements de milieu de cycle ont duré huit mois ou moins, tandis que les récessions ont eu tendance à durer 11 mois ou plus.

Le ralentissement actuel a déjà duré plus longtemps que tout autre ralentissement de milieu de cycle, à l'exception peut-être de celui qui s'est produit entre mai 1989 et mars 1990.

Ce ralentissement de milieu de cycle s'est transformé en récession de fin de cycle beaucoup plus longue en 1990/91 après l'invasion du Koweït par l'Irak, qui a provoqué une flambée des prix du pétrole.

Le ralentissement en milieu de cycle ou l'atterrissage en douceur de 1989/90 et l'atterrissage brutal de fin de cycle de 1990/91 sont généralement considérés comme un seul et même épisode.

Mais l'économiste Alan Blinder a soutenu de manière convaincante qu'ils devraient être considérés comme quelque peu distincts (Landings, Soft and Hard : The Federal Reserve, 1965-2022, Blinder, 2023).

Blinder a affirmé que la Réserve fédérale aurait réussi un atterrissage en douceur si les prix du pétrole n'avaient pas grimpé pour des raisons indépendantes.

L'histoire ne nous offre pas de redondance, mais je pense depuis longtemps que le cycle de resserrement de 1988-1989 aurait pu produire un atterrissage en douceur parfait si Saddam Hussein n'avait pas envahi le Koweït.

Si l'atterrissage après ce resserrement monétaire a été plus difficile, la faute en revient à Saddam Hussein et non à Alan Greenspan.

On pourrait dire que le cycle manufacturier actuel et l'atterrissage en douceur ressemblent le plus aux événements de 1989/90, mais sans flambée des prix du pétrole, jusqu'à présent.

Le problème est que les stocks de diesel et d'autres combustibles distillés ne se sont pas beaucoup accumulés pendant la récession et restent à des niveaux très bas.

La consommation de distillats est étroitement liée au cycle industriel et toute accélération de l'activité manufacturière et des mouvements de fret entraînera un nouvel épuisement des stocks.

Le volume de distillat fourni au marché intérieur (un indicateur de la consommation) a diminué de près de 1 % au cours des trois mois allant de mai à juillet par rapport à la même période de l'année précédente.

La baisse de la consommation a été légèrement inférieure à ce que l'on aurait pu attendre compte tenu de la faiblesse de l'indice ISM, ce qui correspondrait à un ralentissement prolongé, mais très superficiel, de l'activité manufacturière.

L'une des conséquences, cependant, est qu'il n'y a eu qu'une possibilité limitée de reconstituer les stocks en vue d'une nouvelle expansion.

Les stocks américains de distillats s'élevaient à 119 millions de barils à la fin du mois de septembre 2023, contre 111 millions de barils un an plus tôt.

Toutefois, les stocks étaient encore inférieurs de 19 millions de barils (-14 % ou -1,12 écart-type) à la moyenne des dix années précédentes à la fin du mois de septembre 2023.

Pour l'ensemble du mois de septembre, les stocks n'ont atteint en moyenne que 120 millions de barils, en hausse par rapport aux 114 millions de barils enregistrés en 2022, mais aussi les plus bas pour cette période de l'année depuis 23 ans.

Compte tenu du faible niveau des stocks, les pressions à la hausse sur les prix des distillats sont susceptibles de se manifester rapidement et de manière agressive lors de toute nouvelle reprise cyclique.

Si les pénuries de diesel et d'autres matières premières réapparaissent rapidement, la capacité des banques centrales à mettre en place un atterrissage en douceur et à le maintenir pourrait être rapidement mise à l'épreuve.

Si les pénuries d'énergie s'accompagnent d'une vigueur continue du marché du travail et d'une croissance persistante des salaires, l'effet sur l'inflation sera significatif.

Les négociateurs de taux d'intérêt doutent à présent que la banque centrale dispose d'une grande marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt dans le courant de l'année 2024.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt montrent que les opérateurs s'attendent à ce que les taux finissent l'année 2024 à 4,50 %-4,75 %, soit une baisse de seulement trois quarts de point par rapport au niveau actuel de 5,25-5,50 %.

Les taux fin 2024 étaient attendus à 4,25-4,50 % (quatre réductions d'un quart de point) à la fin du mois d'août 2023 et à 4,00-4,25 % (cinq réductions d'un quart de point) à la fin du mois de juin.

Si la marge de manœuvre des banques centrales pour réduire les taux est limitée par des pressions inflationnistes persistantes, l'atterrissage en douceur actuel pourrait se transformer en un atterrissage plus difficile en 2024, comme ce fut le cas en 1991.

La meilleure perspective pour un atterrissage en douceur durable aux États-Unis pourrait être une récession en Europe et en Chine, ce qui réduirait la pression sur l'offre de diesel et l'inflation, et permettrait à la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt plus rapidement.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes (Montage par Alexander Smith).