Le rebond de la dette émergente pourrait se poursuivre, estime SPDR

Alors que les turbulences du marché observées en mars commencent à s'amenuir, les acteurs du marché reprennent progressivement confiance avec, pour effet, un rebond dans la demande d'actifs plus risqués à l'instar des actions qui regagnent depuis peu une grande partie du terrain qu'elles avaient perdu, observe l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR dans son dernier le Strategy Espresso.Un autre facteur de soutien aux actifs plus risqués réside dans le fait que les baisses de taux des banques centrales et les programmes massifs d'achats d'actifs ont significativement réduit les rendements des actifs non risqués. Cela pousse aujourd'hui les investisseurs en quête de rendement à se tourner vers des actifs qui peuvent potentiellement rapporter un peu plus.Dans les précédents numéros de l'Espresso, SPDR avait mis en lumière l'attrait du crédit InvestmentGrade, la classe d'actifs ne présentant à date qu'une prise de risque supplémentaire modérée dans l'échelle des risques puisqu'étant protégée, dans une certaine mesure, par les achats opérés actuellement par les banques centrales.Toutefois, certains signes montrent que les investisseurs sont de plus en plus disposés à se relancer sur des territoires à plus haut risque, tels que les marchés émergents.Pour certains, cette tentation émergente peut sembler relever d'un pari quelque peu risqué considérant que la pandémie semble loin d'être terminée dans les pays en développement.En effet, la Russie et le Brésil sont actuellement les deux foyers épidémiques majeurs du Covid-19.Par ailleurs, la résurgence des problèmes à Hong Kong et la possible réescalade de la guerre commerciale sino-américaine sont également décourageants. Du côté de l'Argentine, les problèmes se multiplient aussi, le pays n'ayant pas honoré la dernière échéance d'une de ses obligations le 22 mai dernier.Toutes ces problématiques sont autant d'obstacles à la performance. Mais étant largement connues, elles sont déjà intégrées par le marché et ne devraient pas générer de mauvaises surprises supplémentaires.Selon l'équipe de recherche, le rebond de la dette des marchés émergents va probablement se poursuivre mais étant donné la multitude de risques qui guettent l'univers émergent, il convient de rester prudent.