Le rebond des actions s'essouffle avant la BCE

Les indices de Wall Bourse se sont redressés pendant la nuit, mais même les résultats meilleurs que prévu de Tesla après les heures de travail n'ont pas pu porter l'humeur positive dans la session asiatique. (.N)

Les contrats à terme du Nasdaq 100 ont baissé de 0,3 % et ceux du S&P 500 de 0,2 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 0,2 % et le Nikkei japonais de 0,1 %.

L'attention du marché se porte sur la reprise de l'écoulement du gaz le long du plus grand gazoduc de la Russie vers l'Allemagne. Une interruption planifiée de 10 jours doit se terminer à 0400 GMT. Si le débit ne reprend pas, ou s'il est faible, cela alimentera les inquiétudes concernant l'approvisionnement hivernal.

Deux sources familières avec les plans de l'exportateur monopolistique de gaz russe, Gazprom, ont déclaré mardi à Reuters que les flux étaient susceptibles de redémarrer aux niveaux de pré-maintenance de 40% de la capacité, ce qui serait probablement suffisant pour calmer les marchés pour le moment.

La Banque centrale européenne se réunit également jeudi pour entamer le cycle de hausse des taux en Europe. Les marchés parient sur une hausse de 25 points de base ou de 50 points de base, cette dernière pouvant peut-être soutenir un euro qui a glissé sous 1 dollar ce mois-ci.

"Ils doivent augmenter les taux pour faire face à la manière dont l'inflation est ancrée", a déclaré George Boubouras, responsable de la recherche chez K2 Asset Management à Melbourne.

"Mais le dilemme qu'ils ont, c'est que l'absence de planification de la sécurité énergétique place les régions de l'Union européenne dans une position très difficile... on ne peut que supposer que vous avez des risques de hausse minimes et de baisse importants pour l'économie européenne."

L'euro a vacillé pendant la nuit et a acheté 1,0191 $ au début de la session asiatique. Les traders attendent également les détails d'un plan de la BCE visant à stabiliser les spreads obligataires en Europe en achetant de la dette supplémentaire aux pays périphériques pour maintenir un couvercle sur les rendements. [FRX/]

La Banque du Japon termine une réunion de deux jours plus tard jeudi et bien qu'aucun changement de politique ne soit attendu, les perspectives seront étroitement surveillées ainsi que la réaction des marchés des devises et des obligations où certains fonds ont parié sur un changement.

Un nuage sur la croissance chinoise en raison de ses contrôles stricts COVID-19 et de nouvelles inquiétudes sur la stabilité du marché immobilier assombrissent également les perspectives de la demande mondiale.

Le président américain Joe Biden s'attend à s'entretenir avec son homologue chinois d'ici la fin du mois, mais les marchés restent optimistes quant à la possibilité d'un dégel des liens sino-américains ou à sa capacité à enrayer les problèmes économiques.

Les produits de base sensibles à la croissance, tels que le cuivre et le minerai de fer, ont glissé et cette semaine, les banques chinoises et les valeurs immobilières ont souffert du fait que les emprunteurs boycottent les remboursements de biens immobiliers inachevés.

"Les prêts hypothécaires en souffrance ont doublé au cours de la semaine, et ... les acheteurs potentiels attendent une baisse générale des prix des logements pour le marché immobilier, y compris les projets achevés", ont déclaré les analystes d'ING dans une obligation aux clients jeudi.

"Ceci est négatif même pour les promoteurs riches en liquidités".

Le yuan chinois était sous pression dans les échanges matinaux à 6,7700 pour un dollar. Contre d'autres devises, le billet vert s'est stabilisé après avoir plongé plus tôt dans la semaine. Le dollar australien a acheté 0,6890 $.

La livre sterling, à 1,1983 $, n'a pas bénéficié d'un grand rebond de l'inflation britannique qui a atteint son plus haut niveau en 40 ans, même si cela a alimenté les paris sur une hausse des taux. Les traders surveillent de près la course au remplacement de Boris Johnson au poste de Premier ministre.

Au-delà de la BCE, les investisseurs ont réduit les paris sur une hausse de 100 pb des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine, une hausse de 75 pb étant considérée comme la plus probable. Mais ce repli s'est fait de concert avec une aggravation des inquiétudes concernant la croissance économique.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans s'est maintenu à 3,0172 % en Asie, en dessous du rendement à 2 ans de 3,2293 %, un signal du marché qui présage souvent une récession. [US/]