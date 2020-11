Le rebond des valeurs bancaires nourrit l'espoir de reprise

* L'indice Stoxx européen du secteur a pris 16% en deux séances

* Un vaccin réduirait le besoin d'un assouplissement monétaire accru

* Décision en décembre sur les dividendes

* Les banques jugées plus solides, les valorisations attractives

* Mais tous les risques n'ont pas disparu

par Julien Ponthus et Danilo Masoni

LONDRES/MILAN, 10 novembre (Reuters) - Les valeurs bancaires européennes devraient boucler la séance de mardi sur leur meilleure performance sur deux jours depuis la crise financière de 2008, un rebond spectaculaire déclenché par l'espoir soudain de voir un vaccin contre le coronavirus mis en circulation prochainement.

Pénalisées par des années de politiques monétaires ultra-accommodantes et de taux d'intérêt quasi-nuls, ces valeurs figuraient parmi les grandes perdantes de la chute boursière de mars provoquée par la pandémie, puisqu'elles affichaient au pire moment une baisse de plus de 40%, plus prononcée encore que celle du secteur du tourisme et des loisirs.

Mais l'annonce lundi par Pfizer et BioNTech de résultats provisoires très prometteurs de leur candidat vaccin a favorisé leur rebond: l'indice Stoxx européen des banques s'acheminait mardi vers une envolée de plus de 16% en deux séances, du jamais vu depuis octobre 2008.

"Ce n'est pas un feu de paille", estime Sylvain Goyon, responsable de la stratégie actions d'Oddo BHF à Paris. "Les banques avaient atteint des valorisations tellement basses que ce qui vient de se passer (les annonces de Pfizer, ndlr) change la donne."

Le déploiement d'un vaccin et le retour progressif à la normale de l'activité économique signifieraient en effet que les banques n'auraient pas à augmenter les provisions déjà énormes passées ces derniers mois pour couvrir d'éventuels défauts de remboursement de leurs clients, explique-t-il.

Barclays est du même avis en soulignant que les estimations par le marché des pertes sur créances du secteur dépassaient les niveaux évoqués par les banques elles-mêmes.

"Dans la mesure où la nouvelle conforte la conviction selon laquelle les pertes de crédit seront plus proches des indications des dirigeants, elle peut être un moteur positif pour les estimations", ajoutent les analyses de la banque anglaise dans une note mardi.

Des analystes estiment en outre que l'amélioration des perspectives économiques liée aux progrès de la recherche d'un vaccin réduisent la probabilité de voir les banques centrales assouplir encore leur politique monétaire, une perspective favorable à la hausse des rendements obligataires, et donc aux marges des banques.

"Nous constatons un intérêt croissant de la part de nos clients (...) Le dividende est un catalyseur clé pour les banques", dit Jérome Legras, d'Axiom Alternative Investments, ajoutant que les annonces de Pfizer n'ont fait qu'accroître cet intérêt.

La Banque centrale européenne (BCE) doit décider le mois prochain si elle prolonge ou pas l'interdiction faite aux banques de verser des dividendes, décidée au printemps pendant la première vague de l'épidémie en Europe dans le but de favoriser le crédit aux entreprises et aux ménages par rapport à la rémunération des actionnaires.

L'embellie de cette semaine intervient en outre après la publication de résultats trimestriels globalement meilleurs qu'attendu dans le secteur bancaire, grâce entre autres à la croissance des volumes d'échanges sur les marchés financiers.

Certains observateurs notent toutefois que le risque d'importantes pertes de crédit reste bien présent, tout comme la perspective de voir persister pendant des années un environnement de taux historiquement bas.

Pour les analystes de Citi, les investisseurs ont ainsi intérêt à profiter du rally actuel pour vendre et à favoriser le secteur de l'énergie s'ils veulent jouer un secteur cyclique.

"Les financières semblent bon marché mais le potentiel de hausse supplémentaire des rendements obligataires devrait être limité", expliquent-ils.

(Version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)