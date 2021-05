Le rebond du bitcoin s'essouffle en raison des préoccupations réglementaires croissantes

Le bitcoin a peu changé dans la journée, à 40 256 $ sur la bourse Bitstamp. Ce chiffre est supérieur d'environ 30 % à son plus bas niveau de mercredi, mais inférieur à sa moyenne mobile sur 200 jours. La crypto-monnaie rivale, l'éther, a également été sous pression, chutant de 1 % à 2 745 $.

Le département du Trésor américain a appelé jeudi à de nouvelles règles qui exigeraient que les transferts importants de crypto-monnaies soient déclarés à l'Internal Revenue Service et la Réserve fédérale a signalé les risques que les crypto-monnaies posent pour la stabilité financière.

Ces avertissements sont intervenus après que les organismes du secteur financier chinois ont interdit l'utilisation des crypto-monnaies dans les paiements et les règlements plus tôt dans la semaine.

"Les nerfs sont restés à vif, et je ne vois pas la liquidité être plus profonde le samedi et le dimanche que du lundi au vendredi, surtout après la semaine dernière", a déclaré Jeffrey Halley, analyste de marché principal chez OANDA.

"Le risque de gros titres du week-end pourrait provoquer un autre accès de destruction de richesse prolongée pour les guerriers du week-end."

Les marchés du bitcoin fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui ouvre la voie à des variations de prix à des heures imprévisibles, les traders de détail et les day traders étant à l'origine de ces mouvements.

Le délestage du monde des crypto-monnaies a coïncidé avec une envolée de l'or, qui a atteint des sommets de 4 mois et demi et est en passe de connaître trois semaines consécutives de gains, avec une hausse de 1,8 % jusqu'à présent cette semaine.

L'idée que le bitcoin devienne un "or numérique" a gagné en popularité au début de l'année, JPMorgan ayant déclaré en janvier que le bitcoin était devenu un rival de l'or.

Mais la Société Générale a remis en question cette comparaison jeudi : "Le bitcoin a clairement 'surpassé' l'or à la fois à la hausse et maintenant aussi à la baisse. Mais avec un tel écart en termes de volatilité et d'amplitude, cela a-t-il un sens de comparer les deux actifs ?"

L'ether est en baisse de 24 % sur la semaine et le bitcoin de 15 %.

Le selloff s'est également répercuté sur les marchés boursiers mercredi, davantage sur les entreprises fortement exposées aux crypto-monnaies, comme Coinbase. Coinbase est en baisse de 10 % cette semaine.

"Pour des actifs comme les crypto et les actions, le dénominateur commun sous-jacent est une politique très souple des banques centrales dans le monde et cela, combiné à une exubérance pour la prise de risque, a filtré sur les marchés des crypto", a déclaré Edward J. Perkin, responsable des investissements en actions chez Eaton Vance.

Graphique : Le rebond du bitcoin après un effondrement massif.