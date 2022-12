Le rebond en Europe se poursuit timidement avec les espoirs sur la Chine

PARIS, 28 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse mercredi dans la matinée, continuant de profiter de l'annonce de la réouverture des frontières de la Chine dans le cadre d'un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires qui alimente la perspective d'un redémarrage de la deuxième économie mondiale.



À Paris, le CAC 40 prend 0,01% à 6.549,79 vers 08h45 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,15%. À Londres, le FTSE 100 , fermé depuis vendredi, s'octroie 0,92%, bénéficiant lui aussi de l'annonce de la levée de la quarantaine imposée depuis mars 2020 aux voyageurs entrant sur le territoire chinois dans le contexte de la pandémie de COVID-19.



L'indice EuroStoxx 50 est cependant en repli de 0,07%. Le FTSEurofirst 300 gagne 0,32% et le Stoxx 600



0,16%.



Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent, pour leur part, une légère hausse mercredi, de 0,2% à 0,3%, au lendemain d'une clôture dans le désordre. Le Nasdaq Composite , qui a reflué de 1,38%, a notamment été plombé par les valeurs technologiques et de croissance, dont Tesla



qui a plongé de 11,4%.



Si les volumes d'échanges ténus de ces derniers jours liés à l'absence de nombreux investisseurs, certaines places financières devant fermer de vendredi jusqu'au 3 janvier, amplifient artificiellement les mouvements à la hausse ou la baisse, la tendance de fond reste globalement prudente sur les marchés d'actions dans la crainte d'une poursuite du resserrement monétaire des banques centrales et d'un risque de récession.



Les trois principaux indices de Wall Street sont en passe d'accuser leur plus forte baisse annuelle depuis la crise financière de 2008 tandis que le Stoxx 600 paneuropéen, qui a perdu à ce stade environ 12%, pourrait enregistrer son plus important repli annuel depuis 2018.



Dans la séance du jour, le compartiment des ressources de base (+1,42%) affiche la meilleure performance sur le Stoxx 600 dans le sillage de la hausse du cuivre, consécutive à l'espoir d'un redressement de la demande en Chine. Les groupes miniers Anglo American , Glencore et Rio Tinto



prennent de 1,29% à 1,97% à Londres.



A Paris, le luxe, exposé à la Chine, offre un soutien avec notamment LVMH (+0,21%) et Kering (+0,70%).



Dans l'actualité des entreprises cotées, Ryanair



(-0,84%), Wizz Air (-1,96%) et Easyjet (-2,05%) sont dans le rouge après l'annonce de l'ouverture d'une enquête en Italie pour des soupçons d'entente dans les prix de vols à destination et en provenance de la Sicile. L'indice du transport aérien et des loisirs (-0,26%) figure en outre parmi les plus importants replis sectoriels. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)