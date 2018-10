Bourse de Paris : Le rebond, le rebond !

Les marchés actions ont enregistré hier un solide rebond, porté en Europe par les valeurs cycliques et renforcé aux Etats-Unis par les technologiques, où le Nasdaq 100 s'est offert un gain de près de 3% et l'une de ses plus belles séances de l'année 2018. Les velléités de remontée des indices ont été renforcées par les premières publications trimestrielles, en particulier celles des banques américaines comme Goldman Sachs et Morgan Stanley . Après la clôture, si IBM a un peu déçu, Netflix a inversé la tendance récente en publiant des recrutements bien plus élevés que prévu, ce qui devrait contribuer à améliorer le sentiment sur les géants des nouvelles technologies, auxquels le groupe est apparenté.



Tout était vert hier. Mais les performances depuis le 1er janvier sont très majoritairement négatives (Source Bloomberg) Tout était vert hier. Mais les performances depuis le 1er janvier sont très majoritairement négatives (Source Bloomberg)



Donald Trump essaie à lui seul de persuader le monde que l'Arabie Saoudite n'est pas forcément derrière l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, mais personne ne le croit, pas même au sein de son parti. D'ailleurs, le "Davos du Désert" que Ryad s'efforçait d'organiser pour la fin du mois est en train de tomber à l'eau : les patrons de Blackrock, Crédit Suisse, HSBC,



Les indicateurs avancés européens sont orientés dans le vert ce matin, avec un CAC40 qui devrait tendre vers les 5 200 points. Les investisseurs semblent retrouver de l'appétit pour le risque. La tendance va-t-elle se poursuivre ? La réponse avec Paul Krugman, qui expliquait la semaine dernière qu'il n'avait aucune idée des raisons du plongeon et pas davantage de pistes sur un rebond ou une poursuite de la correction, ni sur les conséquences éventuelles sur l'économie réelle. "Mais ce qu'il faut savoir c'est que personne d'autre n'en a la moindre idée",



Les temps forts économiques du jour



Grosse série d'indicateurs au Royaume-Uni ce matin à 10h30, avec l'inflation (consensus +2,6%), les prix à la production et les minutes de la dernière réunion de la Banque d'Angleterre. Ils seront suivis à 11h00 de l'inflation en zone euro (consensus +2,1%). Aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier mensuels précèderont les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30) et les minutes de la dernière réunion de la Fed (20h00).



La paire EUR / USD se négocie 1,5624 ce matin (-0,12%), tandis que l'once d'or perd -0,2% à 1 221 USD et que le baril est orienté en baisse à 71,98 USD pour le WTI et 81,41 USD pour le Brent.



Les principaux changements de recommandations

