Le recul fiscal de la Grande-Bretagne fait rebondir les actions et la livre sterling

Les actions asiatiques ont rebondi mardi après que la Grande-Bretagne a supprimé des éléments d'un plan controversé de réduction des impôts, améliorant provisoirement le sentiment du marché mondial et faisant remonter les obligations et la livre.

Dans des échanges amoindris par les jours fériés en Chine et à Hong Kong, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a augmenté de 1%, grâce à un gain de 2,5% en Australie.

Le Nikkei japonais a augmenté de 2,6 %. La livre sterling a atteint un sommet de près de deux semaines à 1,1343 $, ce qui représente un rebond de près de 10 % par rapport à un plancher record atteint la semaine dernière après que les plans de réductions d'impôts non financées ont déclenché le chaos sur les actifs britanniques.

"La volte-face ... n'aura pas, selon nous, un impact énorme sur la situation fiscale globale du Royaume-Uni", a déclaré John Briggs, responsable de l'économie et de la stratégie des marchés chez NatWest Markets.

"(Mais) les investisseurs l'ont pris comme un signal que le gouvernement britannique pourrait et est au moins partiellement disposé à revenir sur ses intentions qui ont tant perturbé les marchés la semaine dernière."

Les investisseurs se sont également réjouis de la stabilité du marché des gilts à long terme, même si les achats d'urgence de la Banque d'Angleterre n'ont été que relativement modestes.

Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,6 %, après un rebond de 2,6 % de l'indice dans la nuit.

Le ministre britannique des Finances, Kwasi Kwarteng, a publié une déclaration annulant les réductions d'impôts prévues pour les hauts revenus. Cela ne représente que 2 milliards sur les 45 milliards de livres de réductions d'impôts non financées prévues qui avaient fait plonger le marché des gilts la semaine dernière.

Le Kospi de Corée du Sud a rebondi de 2,3 %, s'éloignant du plus bas niveau de deux ans atteint la semaine dernière, malgré le fait que la Corée du Nord ait tiré un missile au-dessus du Japon pour la première fois en cinq ans.

Mardi, la Reserve Bank of Australia se réunit pour fixer les taux d'intérêt, les marchés s'attendant à une hausse de 50 points de base.

REBOND DE LA LIVRE STERLING

Le redressement de la livre sterling a calmé quelques nerfs sur le marché des devises, bien que la force persistante du dollar maintienne encore un grand nombre de devises principales près de leurs plus bas niveaux et rende les autorités de toute l'Asie nerveuses.

Le yen japonais, par exemple, a atteint 145 pour un dollar lundi - un niveau qui a provoqué une intervention officielle la semaine dernière - et était dernièrement à 144,71. L'euro était à 0,9823 $, soit environ trois cents de plus que le creux de 20 ans de la semaine dernière.

Les autorités chinoises ont déployé des manœuvres pour soutenir le yuan, allant de signaux inhabituellement forts au marché à des mesures administratives qui augmentent le coût de la vente à découvert.

"Une plus grande volatilité est presque certainement assurée alors que les marchés des changes se recentrent sur les risques de récession aux États-Unis, qui continuent de s'accumuler", a déclaré Miles Workman, économiste principal chez ANZ, les données sur l'emploi aux États-Unis vendredi étant le prochain point important à l'horizon.

Le dollar australien a oscillé autour de 0,65 $ avant la réunion de la banque centrale. La Reserve Bank of New Zealand se réunit mercredi et le kiwi s'est maintenu à 0,5715 $.

Les Treasuries se sont repris en sympathie avec les gilts pendant la nuit et le rendement de référence à 10 ans a baissé de 15 points de base. Il est resté stable en Asie à 3,6387 %, après avoir brièvement dépassé les 4 % la semaine dernière.

D'autres indicateurs de stress du marché abondent. L'indice de volatilité CBOE reste élevé et supérieur à 30. Les actions et les obligations de Credit Suisse ont atteint des planchers records lundi, l'inquiétude concernant les plans de restructuration de la banque ayant envahi les marchés.

Le pétrole a conservé ses gains de la nuit suite à l'annonce de possibles réductions de la production, et les contrats à terme sur le Brent étaient en hausse de 43 cents à 89,29 $ le baril.