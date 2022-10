Le redémarrage du tourisme au Japon suscite l'espoir d'une reprise du secteur des services -PMI

La croissance de l'activité du secteur des services au Japon a enregistré une légère expansion en septembre, la demande ayant repris suite à la baisse des cas de COVID-19 et la perspective d'un assouplissement des restrictions sur le tourisme étranger ayant stimulé les espoirs d'une relance économique plus forte.

Le Premier ministre Fumio Kishida s'est engagé cette semaine à augmenter les dépenses liées au tourisme entrant à plus de 5 trillions de yens (34,52 milliards de dollars) par an, espérant bénéficier des retombées de la récente chute du yen à son plus bas niveau en 24 ans par rapport au dollar.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) des services de la Jibun Bank Japan a augmenté à 52,2, corrigé des variations saisonnières, renouant ainsi avec la croissance après avoir affiché une contraction de 49,5 en août.

Le chiffre est largement conforme à la lecture flash de 51,9 pour septembre dévoilée le mois dernier. La barre des 50 sépare l'expansion de la contraction.

Le Japon va assouplir ses politiques frontalières à partir de mardi prochain, en abandonnant un plafond sur les arrivées quotidiennes parmi d'autres règles, car il espère que la forte baisse du yen par rapport au dollar et aux autres principales devises cette année contribuera à attirer les touristes.

"L'annonce de la levée des restrictions sur le tourisme étranger à partir d'octobre devrait ... contribuer à soutenir des niveaux d'activité économique plus élevés dans tout le Japon", a déclaré Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête.

"La faiblesse du yen entraîne également une inflation importée et constitue une autre raison pour laquelle l'assouplissement des restrictions de voyage sera bien accueilli", a ajouté M. Hayes.

La pression exercée par les prix élevés de l'énergie et des matières premières préoccupe toutefois les entreprises, la hausse des coûts des factures de services publics, des matières premières, du carburant et des salaires entraînant une augmentation des coûts, selon l'enquête.

Le PMI composite, qui est estimé en utilisant à la fois l'industrie manufacturière et les services, a renoué avec la croissance après avoir enregistré une contraction d'un mois en août, passant à 51,0 en septembre contre 49,4 le mois précédent.

