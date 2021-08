Le redémarrage présumé d'un réacteur nucléaire en Corée du Nord est "préoccupant" - AIEA

par Francois Murphy et Josh Smith

VIENNE/SÉOUL, 30 août (Reuters) - La Corée du Nord semble avoir redémarré un réacteur nucléaire qui aurait produit du plutonium pour des armes nucléaires, d'après le rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) daté de vendredi.

Des signes de fonctionnement du réacteur de Yongbyon, de 5 mégawatts (MW) ont été signalés pour la première fois depuis fin 2018, rapporte le document.

"Depuis début juillet 2021, il y a des signes compatibles avec le fonctionnement du réacteur, dont le déversement d'eau de refroidissement", précise le rapport.

"Les nouveaux signes de fonctionnement du réacteur 5Mw(e) et du laboratoire radiochimique sont très préoccupants", indique le rapport de l'agence.

Il y a aussi, ajoute le document, des signes d'extraction et de concentration dans une mine et dans une usine d'uranium à Pyongsan, ainsi que d'activité dans une usine d'enrichissement présumée à Kangson.

En juin, l'AIEA a signalé des signes de possibles travaux du laboratoire radiochimique du complexe de Yongbong afin de séparer le plutonium du combustible usagé, ce qui pourrait être utilisé dans des armes nucléaires.

Selon David Albright, président de l'Institut pour la science et la sécurité internationale, une plus grande quantité de plutonium pourrait permettre à la Corée du Nord de fabriquer des charges nucléaires plus petites pouvant être montées sur ses missiles balistiques.

Le pays a la capacité de produire du matériel pour quatre à six bombes par an, estime-t-il.

Le rapport de l'AIEA "souligne le besoin urgent de dialogue et de diplomatie", les Etats-Unis cherchant à discuter avec la Corée du Nord du rapport et de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, a déclaré lundi un haut responsable de l'administration américaine.

Les inspecteurs de l'AIEA ayant été expulsés par Pyongyang en 2009, l'agence surveille désormais la Corée du Nord à distance, en grande partie par imagerie satellite.

Les images satellites commerciales montrent un écoulement d'eau, permettant de conclure que le réacteur fonctionne à nouveau, a déclaré Jenny Town, directrice du projet 38 North, basé aux États-Unis, qui surveille la Corée du Nord.

"Il est impossible de savoir pourquoi le réacteur ne fonctionnait pas auparavant, bien que des travaux aient été effectués sur le réservoir d'eau au cours de l'année écoulée afin de garantir une quantité d'eau suffisante pour les systèmes de refroidissement", a-t-elle déclaré.

"Le moment me semble un peu étrange, étant donné la tendance à des inondations dans les semaines ou les mois à venir qui pourraient affecter le fonctionnement du réacteur".

Lors d'un sommet en 2019 avec le précédent président américain, Donald Trump, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait proposé de démanteler Yongbyon en échange d'un allègement des sanctions. Donald Trump avait rejeté cet accord, jugeant que le démantèlement du réacteur n'était pas suffisant pour justifier la levée de sanctions.

L'administration du président américain Joe Biden a déclaré avoir tendu la main à la Corée du Nord pour lui proposer des pourparlers, mais Pyongyang a affirmé n'avoir aucun intérêt à négocier sans un changement de politique de la part des États-Unis. (Reportage Francois Murphy et Josh Smith, version française Valentine Baldassari et Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)