Le rééquilibrage des pensions américaines pourrait stimuler les obligations et les actions internationales, selon les banques.

Les titres à revenu fixe américains et les actions internationales pourraient bénéficier d'un rééquilibrage en fin de trimestre, les fonds de pension remettant de l'ordre dans leurs comptes après trois mois difficiles pour la plupart des classes d'actifs, selon les estimations de plusieurs banques de Wall street.

Dans l'ensemble, le Credit Suisse s'attend à ce que les fonds de pension achètent pour 30 milliards de dollars d'actions des marchés développés et pour 15 milliards de dollars supplémentaires sur les marchés émergents, tout en réduisant les actions américaines à grande capitalisation dans le secteur de la consommation discrétionnaire.

"Le mois de septembre a été rude pour la plupart des classes d'actifs, mais sur une base relative, les États-Unis se sont mieux comportés que leurs pairs internationaux", ont écrit les analystes de la firme dans un rapport publié jeudi.

Wells Fargo, quant à elle, s'attend à ce que les pensions transfèrent 10 milliards de dollars dans les titres à revenu fixe américains, car le ratio de capitalisation moyen du groupe - une projection de l'écart entre l'actif d'un fonds et son passif futur - atteint 107 %, soit près de son sommet de l'année.

Wall street porte une attention particulière aux mouvements de fin de trimestre des fonds de pension étant donné leur influence potentielle sur le marché. Dans l'ensemble, les fonds de pension locaux et d'État américains gèrent 5 120 milliards de dollars d'actifs, selon les données de la Réserve fédérale, et procèdent souvent à un rééquilibrage chaque trimestre pour maintenir une répartition cohérente des actifs.

Les fluctuations du marché de cette année ont représenté un défi pour les gestionnaires d'actifs qui cherchent à comparer leurs portefeuilles à un indice de référence ou à revenir à leur allocation de longue date entre les actions et les obligations. Le S&P 500 est en baisse de 4,6 % au troisième trimestre et a perdu 24,2 % depuis le début de l'année, tandis que le marché obligataire américain - tel que mesuré par le fonds Vanguard Total Bond Market Index de 80,3 milliards de dollars - est en baisse de 3 % sur le trimestre et de 14 % sur l'année.

La double baisse des actions et des obligations américaines ce trimestre atténuera l'effet global du rééquilibrage des investisseurs sur le marché par rapport aux périodes précédentes, étant donné que les allocations sont probablement stables, a déclaré Marko Kolanovic, chef de la stratégie des marchés mondiaux chez JPMorgan, dans un courriel adressé à Reuters.

"Les actions sous-performent les obligations et d'autres actifs - par exemple les alternatives - donc il pourrait y avoir un rebond de 1 à 2 % dans les actions étant donné l'environnement actuel de faible liquidité", a-t-il dit. (Reportage de David Randall ; Montage de Kirsten Donovan)