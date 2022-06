Le refus du président mexicain de participer au sommet montre les limites de l'influence des États-Unis en Amérique latine.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador avait déclaré qu'il ne se rendrait pas au Sommet des Amériques à Los Angeles cette semaine, dirigé par le président américain Joe Biden, à moins que tous les gouvernements de la région ne soient invités.

Lundi, il s'est exécuté alors que Washington a déclaré qu'il n'invitait pas ses antagonistes, Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, pour des raisons de droits de l'homme et de manquements démocratiques.

La ligne ferme de Lopez Obrador au cours des dernières semaines a gagné le soutien d'autres gouvernements de gauche d'Amérique latine désireux de tenir tête à l'Oncle Sam, attisant les tensions diplomatiques au moment même où Washington tente de renouer avec ses voisins du sud.

Luis Guillermo Solis, un ancien président du Costa Rica de centre-gauche, a déclaré que la détermination de Lopez Obrador à réclamer une discussion inclusive montrait ses références anti-impérialistes, frappant un ton avec une résonance séculaire dans la région.

"La façon la plus simple de le faire est de se battre symboliquement avec les États-Unis", a déclaré Solis. "C'est une pièce bien connue dans notre voisinage".

Le sommet vise à promouvoir l'unité démocratique, mais la dispute a exposé les divisions entre Washington et les gouvernements favorables au président cubain Miguel Diaz-Canel, au nicaraguayen Daniel Ortega et au vénézuélien Nicolas Maduro, des gauchistes autoproclamés qui sont depuis longtemps honnis par l'establishment de la politique étrangère américaine.

Les dirigeants de gauche en Argentine, au Chili, au Honduras et en Bolivie ont fait écho aux sentiments de Lopez Obrador, prenant les responsables américains par surprise et les laissant se démener pour s'assurer que Biden ne se retrouve pas à parler à des chaises vides lorsqu'il arrivera mercredi.{nL1N2XM1B8]

Biden subit une pression interne de la part des Républicains ainsi que de certains collègues Démocrates pour ne pas paraître tendre avec Cuba et le Venezuela à l'approche des élections de novembre qui détermineront si son parti garde le contrôle du Congrès.

La controverse risque d'éclipser le désir de Washington d'empêcher le recul de la démocratie dans la région, a déclaré John Feeley, ambassadeur américain à la retraite et diplomate chevronné en Amérique latine qui a participé à l'organisation des précédents sommets régionaux.

M. Feeley a également fait part de ses inquiétudes concernant le président d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro, qui a sapé la confiance dans les élections d'octobre de son pays, et le président salvadorien Nayib Bukele, qui cherche à se faire réélire malgré la limitation constitutionnelle des mandats.

"Les eaux agitées vont être la réalité", a déclaré Feeley.

LE COUP DE POUCE DE CUBA

En mars, Cuba a commencé à prononcer des peines de prison allant jusqu'à 30 ans à l'encontre de dizaines de personnes arrêtées l'année dernière lors des plus grandes manifestations antigouvernementales depuis la révolution de 1959 sur l'île.

Ce mois-là, Citlalli Hernandez, secrétaire général du parti au pouvoir de Lopez Obrador, a conduit une délégation sur l'île communiste avant de s'y rendre lui-même en mai, faisant l'éloge du gouvernement et signant un accord pour faire venir des médecins cubains au Mexique.

Mme Hernandez a salué ce qu'elle a appelé la version cubaine de la démocratie participative, ses réalisations en matière de santé et d'éducation, et a rejeté toute suggestion qu'il s'agisse d'une dictature.

"Nous respectons profondément le processus de la révolution cubaine", a déclaré la sénatrice de 32 ans.

Son soutien montre l'attrait durable du modèle de parti unique cubain parmi une partie de la gauche latino-américaine, soulignant une scission nette avec le parti démocrate de centre-gauche de Biden.

Bien que M. Biden ait partiellement annulé certaines des sanctions les plus sévères de son prédécesseur républicain Donald Trump, lui et la plupart des démocrates restent des critiques sévères du bilan de Cuba en matière de démocratie et de droits de l'homme.

M. Solis, du Costa Rica, estime que les véritables lignes de faille politiques de la région ne sont pas entre la gauche et la droite.

"C'est un problème entre la démocratie et l'autoritarisme", a-t-il déclaré, décrivant le gouvernement de Maduro comme une "gauche criminelle" et le Nicaragua d'Ortega comme "ressemblant davantage à une monarchie".

Le Venezuela et le Nicaragua ont critiqué le sommet comme étant excluant, et le Cubain Diaz-Canel a déclaré qu'il n'y participerait pas, qu'il soit invité ou non.

Biden est bien placé pour mettre en garde contre les risques d'affaiblissement de la démocratie, étant donné les fausses allégations de fraude électorale généralisée et autres fausses informations poussées par Trump, a déclaré l'ex-diplomate Feeley.

Mais même les pourparlers bilatéraux les plus réussis à Los Angeles n'ébranleront probablement pas la tendance générale, a-t-il ajouté.

"Le panorama général continuera d'être difficile, confus et déroutant."