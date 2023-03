Sans se laisser impressionner par la récente force du dollar, les analystes interrogés par Reuters prévoient un billet vert plus faible dans un an, en raison de l'amélioration de l'économie mondiale et des prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale américaine cessera de relever ses taux d'intérêt bien avant la Banque centrale européenne.

Contournant la dernière tendance à la baisse, le dollar a augmenté de près de 3 % en février, son premier gain mensuel depuis septembre, surprenant les marchés des changes qui pariaient sur le fait que la devise resterait sur la touche pour le reste de l'année.

Le Dollar Index est en hausse de plus de 1 % pour 2023, en grande partie en raison de données économiques américaines plus fortes que prévu et d'un changement correspondant des attentes de hausse des taux d'intérêt par la banque centrale américaine.

"Vous avez eu cette récente réévaluation hawkish des attentes de hausse des taux de la Fed ... qui a évidemment aidé le dollar à rebondir en février. Nous pouvons donc certainement voir cela se maintenir à très court terme", a déclaré Lee Hardman, économiste spécialiste des devises chez MUFG.

"Au-delà de cela, cependant, nous restons sur notre opinion concernant la poursuite de la faiblesse du dollar pour le reste de l'année."

Selon le sondage réalisé entre le 28 février et le 2 mars auprès de 69 spécialistes des devises, le dollar devrait s'échanger à des niveaux inférieurs aux niveaux actuels contre toutes les principales devises au cours des 12 prochains mois.

Alors que les analystes prévoient un dollar plus faible à 12 mois depuis plus de cinq ans, leurs prédictions ne se sont réalisées qu'en 2020, lorsque la devise s'est affaiblie de plus de 6,5 %.

Il n'y avait pas non plus de consensus clair parmi les analystes du sondage sur le positionnement du dollar, qui est devenu net vendeur en novembre dernier.

Lorsqu'on leur a demandé quel changement dans le positionnement du dollar ils prévoyaient d'ici la fin mars par rapport aux dernières données disponibles de la fin janvier, les analystes étaient pour la plupart divisés.

Alors que 11 sur 39 s'attendaient à une diminution des positions courtes, 10 ont dit qu'elles seraient à peu près les mêmes. Parmi les 18 restants, une douzaine prévoyait un renversement des positions longues nettes et six prédisaient une augmentation des positions courtes nettes.

"Le positionnement est certainement plus neutre ou a été réduit parce que la conviction à court terme n'est pas forte sur les mouvements du dollar", a ajouté Hardman de MUFG.

L'euro devait se négocier autour de 1,07, 1,08 et 1,10 dollars au cours des prochains mois, trois et six mois, respectivement. Il devrait ensuite se renforcer d'environ 6 % pour s'échanger à 1,12 $ dans un an. Il s'est échangé pour la dernière fois autour de 1,06 $ jeudi.

Même la livre sterling, qui a baissé de plus de 10 % l'année dernière, devrait récupérer environ la moitié de ces pertes en 12 mois.

La livre sterling devrait passer de son dernier niveau de 1,19 $ à 1,22 $, 1,23 $ et 1,26 $ dans les trois, six et douze prochains mois, respectivement.

"Je pense que vous allez voir les gens se dire 'eh bien, qu'est-ce que je veux acheter si je ne veux pas être en dollars ? Je pense que le dollar a atteint son sommet, mais je n'ai pas confiance en cela. Où est-ce que je veux être ?", a déclaré Gavin Friend, stratège principal des marchés à la NAB.

"Je pense que l'Europe serait l'un de ceux-là, le Royaume-Uni serait l'un de ceux-là parce qu'il a été si bon marché", a-t-il dit.

