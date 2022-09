Le règne de la reine Elizabeth : âge d'or ou dernières braises d'une époque révolue ?

Certains commentateurs décrivent son règne comme un "âge d'or" rappelant celui de son homonyme Elizabeth I, qui a régné sur l'Angleterre il y a 400 ans pendant une période de puissance croissante et d'épanouissement culturel.

"Je pense que nous sommes en partie vus à travers le prisme de la reine : la cohérence, la sagesse dont elle a fait preuve, tout cela s'est manifesté dans la façon dont les gens considèrent la Grande-Bretagne", a déclaré Valerie Amos, une ancienne politicienne et la première personne noire nommée par le monarque à l'ancien "Ordre de la Jarretière".

D'autres disent que l'impact de la vieille dame de 96 ans sur la nation a été moins profond que celui de son illustre aïeule, les pouvoirs du monarque s'étant réduits depuis la première époque élisabéthaine.

Certains critiques affirment qu'elle ne laisse aucune marque tangible, seulement une institution inadaptée à sa fonction dans un monde d'aspirations égalitaires, de commentaires irrévérencieux sur les médias sociaux et de surveillance par les médias 24 heures sur 24.

Pourtant, son héritage est toujours remarquable : elle a veillé à ce que la monarchie survive à une ère de changements rapides.

Elizabeth est montée sur le trône à 25 ans, le 6 février 1952, à la mort de son père George VI, alors que la Grande-Bretagne émergeait des ravages de la Seconde Guerre mondiale. Le rationnement était encore en place et Winston Churchill était premier ministre.

Depuis lors, les présidents, les papes et les premiers ministres se sont succédé, l'Union soviétique s'est effondrée et l'empire britannique a disparu, remplacé par un Commonwealth de 56 nations qu'Elizabeth a contribué à créer.

"Aucune des autres puissances impériales n'a réussi cela ... et en Grande-Bretagne, d'énormes changements sociaux et économiques ont été menés à bien dans l'ensemble de manière pacifique et consensuelle", a déclaré le professeur Vernon Bogdanor, expert en histoire constitutionnelle britannique. "C'est très remarquable".

UN DEUXIÈME ÂGE ÉLISABÉTHAIN ?

Élisabeth Ier a passé 44 ans sur le trône au XVIe siècle, une période considérée comme l'âge d'or de l'Angleterre, au cours de laquelle l'économie s'est développée, l'influence du pays s'est étendue et William Shakespeare a écrit ses pièces - toujours jouées dans le monde entier et considérées comme faisant partie des plus influentes dans toutes les langues.

"Certaines personnes ont exprimé l'espoir que mon règne puisse marquer un nouvel âge élisabéthain", a déclaré la reine dans son émission de Noël 1953. "Franchement, je ne me sens pas du tout moi-même comme mon grand ancêtre Tudor."

N'ayant jamais donné d'interview ou fait connaître ses opinions personnelles sur les questions politiques, sa propre évaluation de son règne - le plus long de l'histoire britannique - est difficile à établir. Un collaborateur royal de haut rang a déclaré à Reuters qu'elle considérerait son héritage comme une question à juger par d'autres.

L'historien constitutionnel David Starkey a déclaré que la reine ne considérait pas son rôle comme l'incarnation d'une période historique, mais comme un simple travail.

"Elle n'a rien fait ni dit dont personne ne se souviendra. Elle ne donnera pas son nom à son âge. Ou, je le soupçonne, à quoi que ce soit d'autre", a-t-il écrit en 2015.

"Je ne dis pas cela comme une critique mais simplement comme un constat. Et même comme une sorte de compliment. Et, je le soupçonne, la reine le prendrait comme tel. Car elle est arrivée sur le trône avec une seule idée en tête : maintenir le spectacle royal sur la route."

D'autres historiens et biographes affirment que les opinions de Starkey ne rendent pas justice à la façon dont elle a joué son rôle et évolué avec son temps.

"Dans un monde de plus en plus chaotique, elle a donné un sentiment de stabilité", a déclaré Andrew Morton, dont la biographie de la princesse Diana, publiée en 1992, a provoqué des ruines dans la famille royale.

La détermination de la reine à remplir son rôle aussi bien qu'elle le pouvait et la retenue dont elle a fait preuve pour ne pas exprimer des points de vue susceptibles d'offenser lui ont conféré une autorité morale dépassant tout ce qu'elle pouvait commander simplement par sa position de reine, disent certains.

"Ce que la reine a réussi à faire, c'est ... faire entrer la monarchie dans le 21e siècle du mieux qu'elle peut", a déclaré le petit-fils du prince William dans un documentaire de 2012.

"Toute organisation a besoin de s'examiner souvent et la monarchie est une machine en constante évolution et je pense qu'elle veut vraiment refléter la société, elle veut évoluer avec son temps et il est important qu'elle le fasse pour sa propre survie."

POUVOIR DOUX

Sur le plan constitutionnel, la souveraine britannique dispose de peu de pouvoirs pratiques et est censée être non partisane.

Cependant, les historiens affirment qu'Elizabeth a exercé un pouvoir "doux" et a fait de la monarchie un point de convergence et d'unification de la nation au milieu de grandes divisions sociétales, comme en témoigne son émission pour rassurer le public au début de la pandémie de COVID-19.

Bien qu'elle soit elle-même au-dessus de la mêlée politique, elle rencontre toujours le Premier ministre pour une audience hebdomadaire privée.

"Ils se déchargent ou me disent ce qui se passe ou s'ils ont des problèmes et parfois on peut aider de cette manière aussi", a-t-elle déclaré dans un documentaire de 1992.

"Ils savent que l'on peut être impartial, pour ainsi dire. Je pense que c'est plutôt agréable de sentir que l'on est une sorte d'éponge".

D'anciens dirigeants ont déclaré que ses années d'expérience se sont avérées d'une grande aide, leur permettant de parler franchement sans craindre que leurs conversations ne soient jamais rendues publiques.

"Vous pouvez être tout à fait, totalement franc, voire indiscret avec la reine", a déclaré John Major, le dirigeant britannique de 1990 à 1997.

Tony Blair, qui a remplacé Major et a été Premier ministre pendant une décennie, a déclaré : "Elle évalue les situations et les difficultés et peut les décrire sans jamais ... donner le moindre indice quant à une préférence politique ou quoi que ce soit de ce genre. C'est assez remarquable à voir".

Certains historiens disent que la reine sera considérée comme la dernière de son espèce, un monarque d'une époque où les élites commandaient un respect incontesté. Mais elle restera, peut-être, l'une des plus grandes du pays.

"Il ne fait aucun doute qu'elle figurera parmi les plus grands monarques, non seulement pour sa longévité, mais aussi pour la période de changement dont elle a été témoin", a déclaré Anna Whitelock, professeur d'histoire de la monarchie à la City University de Londres.

"Et comme Elizabeth I ... tout aussi déterminante pour la Grande-Bretagne et aussi pour la place de la Grande-Bretagne dans le monde".