Le régulateur allemand nomme le représentant de Gazprom Germania

"Le représentant général est Egbert Laege. C'est un expert reconnu dans le secteur de l'énergie et un ancien membre du conseil d'administration de la bourse European Energy Exchange AG (EEX)", a déclaré le régulateur dans un communiqué.

Dans une lettre envoyée plus tôt dans la journée de vendredi, l'autorité avait appelé les opérateurs du marché du gaz à continuer à coopérer avec Gazprom Germania, une entreprise de négoce, de stockage et de transmission, affirmant que cette coopération était cruciale pour le fonctionnement du marché européen du gaz et au-delà.