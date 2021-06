Le régulateur américain retarde l'offre de VanEck ETF et demande des avis sur le potentiel de manipulation.

La décision prise mercredi par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis constitue le deuxième report du projet d'ETF bitcoin de VanEck Bitcoin Trust, après un report prolongé en avril.

Selon les analystes, l'autorité de régulation s'inquiète de ne pas disposer d'une surveillance adéquate des bourses de crypto-monnaies pour garantir une protection adéquate des investisseurs.

L'adoption d'un ETF bitcoin par le nouveau président de la SEC, Gary Gensler, pourrait être déterminante pour l'adoption générale des crypto-monnaies, car elle permettrait aux institutions financières et aux commerçants de détail de s'exposer sans avoir à investir directement, ont-ils ajouté.

Dans sa demande de consultation, la SEC a demandé des avis sur la susceptibilité de la fiducie proposée à la manipulation et sur sa capacité à prévenir les actes frauduleux. Elle a également demandé des commentaires sur la liquidité et la transparence des marchés du bitcoin et sur la pertinence du bitcoin comme actif sous-jacent d'un ETF.

Les demandes sont examinées dans des fenêtres de 45 jours et l'agence peut prendre jusqu'à 240 jours pour prendre une décision.

VanEck a déposé sa proposition d'ETF à la fin de 2020, et Cboe BZX a accepté d'agir en tant que partenaire boursier de VanEck plus tôt cette année.