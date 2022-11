Le régulateur approuve le transfert des licences DFA et donne un coup de pouce à la fibre optique à Vodacom.

En novembre dernier, Vodacom a déclaré qu'elle paierait 6 milliards de rands (337,5 millions de dollars) en espèces et certains actifs de fibre optique évalués à 4,2 milliards de rands pour une participation de 30 % dans une société nouvellement formée appelée MAZIV, qui détient les actifs de fibre optique de Community Investment Ventures Holdings (CIVH) Vumatel et Dark Fibre Africa (DFA).

L'Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) a déclaré mercredi qu'elle avait approuvé le transfert de propriété des licences de service de DFA à MAZIV et le transfert du contrôle des licences à Vodacom à compter du 1er décembre.

"Nous considérons que la transaction est peu susceptible d'avoir un impact négatif sur le marché tout en faisant du bénéficiaire du transfert un acteur efficace sur le marché. En outre, l'Autorité considère que la transaction proposée est dans le meilleur intérêt du public", a déclaré le conseiller de l'ICASA, Luthando Mkumatela.

L'approbation est soumise à l'imposition de conditions de licence spéciales, a ajouté le régulateur, tandis que la transaction reste soumise à l'approbation de la Competition Commision.

En cas d'approbation, Vodacom transférera également ses actifs de fibre optique à MAZIV.

L'accord donne au plus grand opérateur mobile d'Afrique du Sud une exposition aux plus grands acteurs de la fibre à accès ouvert du pays. L'empreinte de Vumatel passe par plus de 1,2 million de foyers, couvrant plus de 31 000 kilomètres à travers le pays.

DFA est l'un des principaux fournisseurs de fibre noire de qualité opérateur - fibre optique inutilisée - spécialisé dans la construction, l'installation et l'exploitation d'un réseau de fibre métropolitain national de 13 000 kilomètres.

(1 $ = 17,7794 rand)