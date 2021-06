Le régulateur australien sollicite des commentaires sur la gestion des crypto-actifs "risqués".

Cette décision intervient alors que les gouvernements et les régulateurs du monde entier tentent de réglementer le secteur des actifs numériques dans le sillage de l'affinité croissante des investisseurs pour les crypto-monnaies, qui sont volatiles et risquées pour les utilisateurs et les institutions financières.

Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire, a vu son prix osciller fortement cette année, dépassant le niveau de 35 500 dollars mercredi après avoir atteint un sommet historique d'un peu moins de 65 000 dollars à la mi-avril.

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) estime qu'il existe un "risque réel de préjudice pour les consommateurs et les marchés" si les produits négociés en bourse (ETP) et les autres instruments exposés aux actifs adossés à des crypto-monnaies ne sont pas développés et réglementés correctement.

Le régulateur propose le site https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2021-releases/21-153mr-asic-consults-on-crypto-asset-based-etps-and-other-investment-products pour établir de bonnes pratiques en matière de tarification, de propriété, de gestion des risques et de divulgation de ces instruments afin de protéger les investisseurs de détail et de maintenir des pratiques de marché équitables.

"Les opérateurs de marché et les émetteurs de produits doivent être attentifs au respect de leurs obligations réglementaires existantes lorsqu'ils créent, exploitent et autorisent de tels produits", a déclaré Cathie Armour, commissaire de l'ASIC.

Les propositions considèrent que ces actifs sont des instruments financiers en vertu de la loi australienne sur les sociétés, et qu'ils relèvent donc de la compétence réglementaire de l'ASIC.

L'autorité de régulation publiera un rapport de retour d'information et des informations sur les bonnes pratiques à la suite de la consultation sur les propositions, a-t-elle ajouté.