Le régulateur bancaire israélien prolonge la politique de paiement des dividendes jusqu'à la fin de l'année

Le régulateur bancaire israélien a prolongé dimanche jusqu'à la fin de l'année une disposition temporaire permettant aux banques de recommencer à verser des dividendes alors que le pays se remet de la crise du COVID-19.

Dans un communiqué, la Banque d'Israël a maintenu son conseil de plafonner les dividendes à 30 % des bénéfices de 2020 et 2021, affirmant qu'un chiffre plus élevé à l'heure actuelle "ne serait pas considéré comme une fixation prudente et conservatrice du capital".

Au début de la pandémie mondiale l'année dernière, la banque centrale a demandé aux créanciers de suspendre la distribution de dividendes et les rachats d'actions. Il y a deux mois, elle a donné son feu vert à la reprise des paiements limités de dividendes.

En annonçant une prolongation de trois mois de la politique de dividendes jusqu'au 31 décembre, la banque a noté "la tendance croissante à la reprise après la crise du COVID-19" et la "solidité" du système bancaire israélien.

Mais elle a déclaré que les discussions sur les distributions de dividendes devraient toujours prendre en compte "le niveau d'incertitude concernant la poursuite de la crise COVID-19 et ses implications économiques futures". (Reportage de Jeffrey Heller ; Rédaction d'Alexander Smith)