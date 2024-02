Le régulateur canadien de l'énergie (CER) a ordonné au projet d'expansion du gazoduc Trans Mountain de remédier aux insuffisances et aux non-conformités environnementales constatées à la suite d'inondations près d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a indiqué le régulateur jeudi.

Les agents de la CER ont effectué une inspection et ont constaté que Trans Mountain n'entretenait pas correctement l'isolation d'un cours d'eau, les clôtures pour la faune, les couvertures de sol et l'emplacement des pompes d'assèchement et des puisards, a déclaré la CER dans un communiqué.

L'ordonnance a été émise le 31 janvier et exige que Trans Mountain prenne un certain nombre de mesures pour résoudre les problèmes, notamment en enquêtant sur la cause profonde et en mettant en œuvre un plan de gestion de l'eau pour cette section du gazoduc.

"Nous continuerons d'assurer le suivi avec la société pour veiller à ce qu'elle se conforme à l'ordre de l'agent d'inspection. Une fois que l'entreprise aura suffisamment répondu aux exigences énumérées ci-dessus, l'ordre sera levé", a déclaré la CER.

Une fois achevée, l'extension de Trans Mountain triplera presque la capacité d'un oléoduc existant qui transporte du brut de l'Alberta vers la côte pacifique du Canada, pour la porter à 890 000 barils par jour.

Mais le projet de 30,9 milliards de dollars canadiens (22,95 milliards de dollars), qui appartient au gouvernement canadien, a connu des années de retard et d'explosion des coûts, ainsi qu'un certain nombre d'ordonnances d'arrêt des travaux pour des raisons environnementales.

En novembre, la CER a ordonné à Trans Mountain d'interrompre les travaux pendant près de deux semaines après avoir découvert des non-conformités dans une zone humide près d'Abbotsford. En 2021, la construction a été interrompue pendant quatre mois pour protéger des nids de colibris le long d'une section d'un kilomètre de son tracé.

Trans Mountain vise une date de mise en service du deuxième trimestre 2024 pour l'extension de l'oléoduc. (1 $ = 1,3465 dollar canadien) (Reportage de Nia Williams en Colombie-Britannique et d'Ismail Shakil à Ottawa ; Rédaction de Matthew Lewis)