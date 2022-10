Le régulateur chinois donne son feu vert à un fonds ciblant les fabricants de puces coréens

L'autorité chinoise de réglementation des valeurs mobilières a donné le feu vert au premier fonds commun de placement du pays ciblant les principaux fabricants de puces chinois et sud-coréens, a déclaré un responsable de Huatai-PineBridge Fund Management Co, dans un contexte d'escalade de la guerre technologique sino-américaine.

L'approbation de la China Securities Regulatory Commission intervient dans un contexte de tensions géopolitiques accrues entre les deux plus grandes économies du monde. L'administration Biden a publié vendredi un ensemble de contrôles à l'exportation, cherchant à entraver l'industrie chinoise des puces. Huatai-PineBridge a fait la demande d'approbation réglementaire le 9 août.

Le fonds négocié en bourse (ETF) investira dans les principales entreprises coréennes de semi-conducteurs, notamment Samsung Electronics Co et SK Hynix Inc, ainsi que dans des géants chinois de la fabrication de puces, tels que Semiconductor Manufacturing International Corp et Montage Technology Co.

"Les industries chinoise et coréenne des semi-conducteurs devraient être étroitement intégrées", créant ainsi des synergies, a déclaré Huatai-PineBridge dans des documents marketing préparés pour l'ETF, dont la date de lancement n'a pas encore été déterminée.

Le fonds bénéficiera également de l'accélération du rythme de la Chine vers l'autosuffisance technologique dans un contexte de sanctions américaines, selon le matériel marketing, qui mentionne la mise sur liste noire par les États-Unis de la société chinoise Huawei Technologies Co Ltd, et la loi CHIPS et Science récemment promulguée.

En 2021, la Corée du Sud était le deuxième plus grand pays exportateur d'équipements chinois, notamment d'outils de fabrication de puces, et les exportations chinoises vers la Corée du Sud ont également augmenté, a indiqué le gestionnaire de fonds.

La Corée du Sud a déclaré samedi qu'il n'y aurait pas de perturbation significative de l'approvisionnement en équipements pour la production actuelle de puces de Samsung et SK Hynix en Chine suite à la décision des États-Unis.

Les nouveaux contrôles américains des exportations constituent un abus des mesures commerciales, a déclaré samedi Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

L'ETF nouvellement approuvé suivra l'indice CSI KRX China-Korea Semiconductor.

L'indice a été lancé dans le cadre d'un accord de coopération plus large signé l'année dernière entre la Bourse de Shanghai et la Bourse coréenne (KRX) pour promouvoir les investissements transfrontaliers entre les deux marchés. (Reportage de Samuel Shen et Brenda Goh ; édition d'Ana Nicolaci da Costa)