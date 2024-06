L'autorité chinoise de régulation des changes a déclaré mercredi qu'elle surveillerait de près les changements de l'environnement extérieur afin d'empêcher le taux de change du yuan de dépasser la normale et de se prémunir contre les risques liés aux flux de capitaux transfrontaliers anormaux.

Zhe Hexin, directeur de l'Administration nationale des changes (SAFE), a déclaré lors du Forum annuel Lujiazui à Shanghai que le marché des changes chinois était résistant. (Reportage réalisé par les rédactions de Shanghai et de Pékin ; rédaction de Himani Sarkar)