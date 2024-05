Le Conseil du café et du cacao (CCC) de Côte d'Ivoire a suspendu une quarantaine de coopératives qu'il soupçonne de thésauriser illégalement des fèves de cacao afin de les vendre à un prix plus élevé à des exportateurs qui peinent à honorer leurs contrats, ont déclaré vendredi deux sources au sein de l'organisme de régulation.

Les exportateurs, qui ont manqué d'approvisionnement en raison de la maladie du cacao et de conditions météorologiques défavorables, cherchent des moyens d'acheter des fèves pour honorer leurs obligations contractuelles et certains fournisseurs profitent de la situation, ont déclaré les sources.

Les coopératives suspendues et les acheteurs indépendants ont stocké plus de 60 000 tonnes de cacao depuis le début de la mi-campagne début avril, ont déclaré les sources du CCC à Reuters.

S'il n'est pas illégal de stocker des fèves, il est en revanche illégal de le faire pour pratiquer des prix plus élevés.

La suspension, ordonnée la semaine dernière pour bloquer les transactions de certaines coopératives et cette semaine pour d'autres, vise à empêcher les paiements excessifs par les petits exportateurs qui tentent de concurrencer les acheteurs multinationaux de cacao.

Alors que le prix à la production a été fixé à 1 500 francs CFA (2,50 dollars) par kg pour la période allant d'avril à septembre, certaines coopératives et d'autres acheteurs demandaient aux multinationales de payer entre 1 600 et 1 800 francs CFA dans les ports d'Abidjan et de San Pedro.

"Nous avons été contraints de réagir vigoureusement et de suspendre une quarantaine de coopératives et d'acheteurs pour mettre fin à cette pratique qui déstabilise le système national de commercialisation et met en difficulté certains exportateurs", a déclaré l'une des sources du CCC. Tous deux ont requis l'anonymat car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

Les exportateurs se sont félicités de la décision du régulateur et ont déclaré que si les haricots n'étaient pas stockés, les arrivages hebdomadaires seraient beaucoup plus élevés que ce qu'ils ont enregistré depuis le début de la mi-campagne.

Les arrivées de cacao dans les ports du premier producteur mondial du principal ingrédient du chocolat sont en baisse de 29,3 % par rapport à la même période de l'année dernière.

"Deux de mes fournisseurs font partie des coopératives suspendues. Ils m'ont proposé du cacao à 1700 francs CFA le kg jeudi dernier et ce lundi. Je n'ai pas accepté", a déclaré à Reuters le directeur d'une société d'exportation basée à Abidjan. Il a également requis l'anonymat.

"Cela doit cesser. Il n'y a pas assez de cacao cette année, il faut éviter de compliquer une situation déjà compliquée", a déclaré un autre exportateur de cacao basé à San Pedro.

Les deux sources du CCC ont déclaré que le régulateur procédait à un inventaire des stocks.

"Les coopératives et les acheteurs ayant des contrats de livraison devront livrer rapidement, sinon nous les dirigerons nous-mêmes vers d'autres exportateurs", a déclaré l'une des sources de l'organisme de régulation du cacao.

(1 dollar = 600,0000 francs CFA)