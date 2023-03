Le régulateur du marché indien réprime la manipulation des actions via YouTube

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI), dans le cadre d'enquêtes préliminaires, a identifié 46 entités qui utilisaient la plateforme de streaming vidéo pour pomper et vendre des actions.

Ces entités - un panorama de traders et d'analystes de marché - utilisaient quatre chaînes YouTube pour commercialiser des actions, selon le régulateur.

Les ordonnances provisoires de la SEBI sont le fruit d'une enquête d'un an menée à la suite de plaintes d'investisseurs qui prétendaient que les chaînes YouTube étaient utilisées pour les inciter à acheter certaines actions.

Le SEBI a déclaré que ces entités utilisaient des vidéos YouTube trompeuses pour créer un "faux contenu" sur certains scrips, générant un intérêt artificiel. Cela a été suivi par des campagnes de marketing payées pour une portée supplémentaire.

L'intérêt accru pour ces scrips a fait grimper le prix des actions et a permis aux entités de se débarrasser de l'ensemble de leurs avoirs à des prix gonflés, a déclaré la SEBI dans ses ordonnances.

Dans une action, le nombre de petits actionnaires est passé de 2 167 à 55 343 en l'espace d'un trimestre. Dans une deuxième action, le nombre de petits actionnaires est passé de 517 à 20 009, a constaté la SEBI lors de son enquête.