Le régulateur européen des médicaments doit faire plus pour lutter contre la pénurie de médicaments - associations de patients

La lettre adressée à l'Agence européenne des médicaments (EMA) intervient alors que les antibiotiques, dont l'amoxicilline et l'amoxicilline plus acide clavulanique, et en particulier les formulations pour enfants, sont en pénurie depuis octobre dernier.

La lettre indique que des mesures telles que le remplacement de l'amoxicilline par d'autres antibiotiques ont réduit l'approvisionnement de certains autres médicaments et que les mesures actuelles mises en place pour faire face aux pénuries n'ont pas permis d'endiguer la crise.

Le consortium a demandé à l'EMA de déclarer la pénurie actuelle d'antibiotiques comme un "événement majeur", ce qui signifierait que le régulateur pourrait coordonner les actions visant à remédier aux pénuries à un niveau paneuropéen et augmenter les obligations de déclaration des fabricants.

L'EMA et la Commission européenne n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La lettre a été signée par 11 organisations, dont l'Alliance européenne pour la santé publique (EPHA), le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et la Fondation européenne pour les soins aux nouveau-nés (EFCNI).