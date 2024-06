Le régulateur ivoirien du cacao a suspendu l'achat et l'exportation de fèves de cacao pour le mois de juin, ont indiqué des sources jeudi, dans le but de conserver un stock suffisant pour que les broyeurs locaux puissent continuer à faire fonctionner leurs usines.

La décision de fermer temporairement les achats et les exportations a été prise pour éviter de fermer les usines de transformation qui avaient épuisé leurs stocks en raison de la baisse de la production de cacao, et pour augmenter le broyage local, a déclaré à Reuters un responsable du Conseil du Café et du Cacao (CCC).

"Nous n'avions plus de stocks et il devenait difficile d'acheter des fèves à d'autres exportateurs. Sans cette décision, il aurait été impossible de continuer à broyer sur place", a déclaré le directeur d'une usine de broyage.

Les broyeurs disent avoir besoin d'acheter environ 250 000 tonnes de fèves de cacao au cours de la mi-campagne afin de garantir un approvisionnement satisfaisant aux usines de transformation.

La production de la Côte d'Ivoire à la mi-campagne devrait se situer entre 450 000 et 500 000 tonnes cette saison, contre 555 000 tonnes l'année dernière. Mais la production de cacao et les arrivées dans les ports ne semblent pas refléter ces prévisions.

"Tout le monde est inquiet car nous avons des contrats à honorer, mais il est impossible d'acheter des fèves avant la fin du mois de juin, et il est impossible pour les broyeurs d'atteindre leurs objectifs en un seul mois", a déclaré le directeur d'une société de cacao.

Une source du CCC a déclaré que la fermeture des achats et des exportations était une décision temporaire pour le mois de juin, mais que "nous verrons si un délai supplémentaire est nécessaire".

Selon plusieurs sources, les usines européennes qui attendent les fèves ivoiriennes devront se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement, car même les multinationales telles que Cargill, Barry Callebaut, CEMOI et Olam, qui approvisionnent leurs usines en Europe, sont interdites d'exporter des fèves, tout comme les négociants.

"Les broyeurs multinationaux ne sont autorisés qu'à acheter et à broyer localement. Ils ne peuvent pas exporter les fèves vers leurs usines en Europe, qui attendent également des fèves ivoiriennes", a déclaré un autre exportateur. (Reportage d'Ange Aboa ; Rédaction d'Anait Miridzhanian ; Edition de Shinjini Ganguli)