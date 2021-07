Le régulateur malaisien prend des mesures d'exécution contre Binance

La Commission a déclaré qu'elle avait émis un blâme public à l'encontre de Binance Holdings Limited, de son PDG Zhao Changpeng et de trois autres entités enregistrées au Royaume-Uni, en Lituanie et à Singapour, pour avoir continué à opérer en Malaisie bien qu'elle ait été ajoutée à la liste d'alerte aux investisseurs du régulateur il y a un an.

Le régulateur a ordonné à Binance de désactiver son site Web et ses applications mobiles, de cesser ses activités médiatiques et marketing, ainsi que de restreindre l'accès des investisseurs malaisiens à son groupe Telegram.

"Ceux qui ont actuellement des comptes avec Binance sont fortement encouragés à cesser immédiatement de négocier sur ses plateformes et à retirer immédiatement tous leurs investissements", a-t-il déclaré.

Binance a déclaré vendredi qu'elle allait réduire progressivement ses offres de contrats à terme et de produits dérivés en Europe, alors que la plateforme fait face à une pression croissante des régulateurs à travers le monde.