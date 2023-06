Le régulateur financier suisse, la FINMA, a spécifié les éléments centraux de ses exigences réglementaires pour la fusion d'UBS et de Credit Suisse, a-t-il déclaré lundi.

Le régulateur a également déclaré qu'il "salue l'orientation stratégique d'UBS, qui prévoit une réduction rapide des risques dans la banque d'investissement", dans un communiqué après qu'UBS a formellement achevé le rachat d'urgence de son rival en difficulté.

La FINMA a déclaré qu'elle continuerait à surveiller "de très près" la banque fusionnée pendant le processus d'intégration.

"La réalisation juridique de la fusion entre UBS Group et Credit Suisse Group marque la fin d'une phase de grande incertitude", a déclaré la FINMA dans un communiqué. "Cela crée de la clarté et de la stabilité.

L'autorité de régulation a déclaré que l'un des objectifs les plus urgents pour la nouvelle banque fusionnée était de réduire rapidement le risque de l'ancienne banque d'investissement du Credit Suisse, mais qu'elle était confiante dans la possibilité d'y parvenir.

"Après l'achèvement de la transaction, la banque fusionnée dispose des ressources en capital et en liquidités nécessaires pour mener à bien ces activités de réduction des risques de manière rapide et décisive et pour achever l'intégration avec succès", a déclaré la FINMA.

La plus grande banque suisse est devenue encore plus grande lundi après avoir annoncé qu'elle avait achevé l'acquisition de Credit Suisse, à la suite d'un sauvetage soutenu par le gouvernement au début de l'année.

La nouvelle banque affiche un bilan de 1 600 milliards de dollars et supervise 5 000 milliards de dollars d'actifs, ce qui confère à UBS une position de premier plan sur les marchés clés, alors qu'elle aurait eu besoin de plusieurs années pour accroître sa taille et sa portée. UBS a déclaré que la nouvelle banque serait le "leader incontesté en Suisse".

La mégabanque emploiera 120 000 personnes dans le monde, mais elle a déjà annoncé qu'elle supprimerait des emplois à l'avenir pour tirer parti des synergies et réduire les coûts.