Les rendements des obligations d'État japonaises à deux ans ont bondi jeudi à leur plus haut niveau depuis plus de 14 ans, entraînés par une hausse des rendements américains après que l'inflation persistante des prix à la consommation a fait reculer les paris sur la date de la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

À l'autre extrémité du spectre des échéances, les rendements des JGB à 30 ans ont également atteint leur plus haut niveau depuis près de 11 ans, accélérant leur hausse après qu'une vente aux enchères d'obligations à 20 ans ait suscité une faible demande.

Le rendement du JGB à deux ans a augmenté de 3,5 points de base (pb) à 0,265% à 0525 GMT, le plus élevé depuis novembre 2009.

Le rendement à 30 ans a grimpé de 6 points de base à 1,925%, un niveau jamais atteint depuis mai 2013. Le rendement à 20 ans a bondi de 8 points de base à un plus haut de cinq mois de 1,650%.

Les analystes nationaux ont déclaré que malgré la récente hausse des rendements, les investisseurs ont décidé d'adopter une approche attentiste à l'égard de l'adjudication avec les trajectoires de la politique monétaire au Japon et aux États-Unis encore incertaines, en particulier après la lecture étonnamment forte de l'inflation dans la nuit.

Les opérateurs considèrent désormais que c'est en septembre, et non en juin, que la Fed devrait réduire ses taux d'intérêt. Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont grimpé de 24 points de base pour atteindre 4,988 %, leur niveau le plus élevé depuis la mi-novembre.

"Les taux d'intérêt du yen sont fortement influencés par les taux d'intérêt étrangers (et) si l'attente d'une réduction des taux de la Fed à court terme s'estompe, les taux d'intérêt américains continueront à rester élevés", a déclaré Shoki Omori, stratège en chef du bureau japonais chez Mizuho Securities.

"La Banque du Japon pourrait être contrainte de relever ses taux d'intérêt à contrecœur en raison des inquiétudes liées à la pression à la hausse des taux d'intérêt américains et à la rapidité de la hausse du dollar-yen.

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis 34 ans à 153,24 yens cette nuit, soutenu par une hausse des rendements du Trésor américain à 10 ans qui ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois à 4,568%.

Les rendements des JGB à dix ans ont augmenté de 6 points de base à 0,855% et les rendements à cinq ans ont augmenté de 5,5 points de base à 0,480%, tous deux également à leur plus haut niveau depuis cinq mois. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Subhranshu Sahu)