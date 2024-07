Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a chuté lundi, au début d'une semaine riche en événements économiques cruciaux, notamment les données sur l'inflation dans la zone euro et les réunions politiques de la Réserve fédérale, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro, a perdu 5 points de base (pb) pour atteindre 2,35 %, son niveau le plus bas en six semaines. Un passage sous la barre des 2,34% le ramènerait à son plus bas niveau depuis le mois d'avril.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, déjà au plus bas depuis cinq mois, a encore baissé de 2 points de base à 2,64 %.

Les rendements évoluent inversement aux prix.

"Lorsque vous regardez le comportement des marchés obligataires au cours de la semaine dernière, nous avons vu un rallye assez fort qui semble se prolonger dans la session d'aujourd'hui également", a déclaré Peter Schaffrik, chef de la stratégie macro européenne, RBC Capital Markets.

Selon lui, cette reprise semble être motivée par une réduction des points morts d'inflation et par certaines craintes que les données économiques ne s'assombrissent - "nous l'avons constaté dans les indices PMI en Europe dans une certaine mesure la semaine dernière, alors que le marché du travail aux États-Unis est l'élément pivot sur lequel tout repose".

Les données toujours importantes sur les emplois non agricoles aux États-Unis sont attendues vendredi.

Mais les marchés auront beaucoup à digérer d'ici là, notamment les données sur l'inflation en Europe, qui pourraient influencer les attentes concernant la politique de la Banque centrale européenne.

La BCE a réduit ses taux en juin et les marchés monétaires prévoient deux nouvelles réductions de 25 points de base, dont la première devrait avoir lieu en septembre. Ils estiment qu'il y a peu de chances qu'une nouvelle baisse intervienne d'ici la fin de l'année.

La Fed devrait maintenir ses taux mercredi, l'accent étant mis sur la fermeté avec laquelle elle envisage une réduction en septembre, la BOJ pourrait relever légèrement ses taux, tandis que les marchés considèrent qu'il y a environ 50 % de chances que la Banque d'Angleterre entame son cycle de réduction des taux jeudi.

"La réunion de la Banque d'Angleterre pourrait avoir un effet de contagion dans la zone euro", a déclaré Michiel Tukker, stratégiste senior pour les taux européens chez ING.

"Les marchés ne se demandent pas seulement si la BCE réduira ses taux en septembre, mais si cela conduira à un cycle d'assouplissement plus large. Si la BoE commence à réduire ses taux maintenant, cela pourrait être symbolique et amener les marchés à apprécier ce discours.

Les rendements ont baissé lundi en Europe. Le rendement italien à 10 ans a baissé de 5 points de base à 3,71 %. L'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes à 10 ans - une mesure de la prime de risque que les investisseurs exigent pour détenir la dette italienne - a peu changé à 134 points de base.

L'écart entre les rendements des obligations d'État françaises et allemandes, très surveillé depuis qu'il s'est fortement élargi au cours de la période précédant les élections de juin, était de 71 points de base, non loin de son niveau le plus élevé après le vote français, qui était d'environ 72 points de base. (Edité par Bernadette Baum, Chizu Nomiyama et Christina Fincher)